Wiosna w Warszawie rozkwita w pełni, a mieszkańcy coraz chętniej spędzają czas na świeżym powietrzu. Nie inaczej jest w przypadku Agnieszki Dygant! Wielka gwiazda postanowiła wykorzystać piękną pogodę i zadbać o drobne przyjemności. Aktorka znana z takich hitów jak "Niania", "Fala zbrodni" czy "Prawo Agaty" tym razem została przyłapana przez fotoreporterów podczas miejskiego spaceru – z torbą ciastek w ręku i telefonem przy uchu, przemykała ulicami Warszawy.

Agnieszka Dygant przemyka ulicami Warszawy

Agnieszka Dygant dzień rozpoczęła od wizyty w jednej z najsłynniejszych cukierni stolicy – należącej do Magdy Gessler. Nie bez powodu ten lokal cieszy się takim uznaniem – wypieki są tam nie tylko smaczne, ale i przygotowywane z największą dbałością o detale. Agnieszka wybrała kilka słodkości, po czym udała się na spacer w kierunku ekskluzywnego butiku z meblami. To miejsce słynie z wyjątkowego designu, ale i z cen, które potrafią przyprawić o zawrót głowy – niektóre elementy wyposażenia kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Choć aktorka sprawiała wrażenie zainteresowanej ofertą, trudno było jej w pełni skupić się na zakupach. Wciąż odbierała telefony, co świadczy o tym, że mimo spokojniejszego okresu zawodowego, jej kalendarz wciąż bywa napięty. Mimo to wyglądała na zrelaksowaną i zadowoloną – spacer, dobre jedzenie i możliwość podziwiania pięknych wnętrz to przecież świetny sposób na spędzenie dnia.

Warto również zwrócić uwagę na jej stylizację. Agnieszka postawiła na wygodę w modnym wydaniu – jasne jeansy, sneakersy i oversize’owa bluza stworzyły luźny, ale bardzo młodzieżowy zestaw. Dodatkiem był subtelny makijaż i rozpuszczone włosy – całość podkreślała jej naturalny urok. Trudno uwierzyć, że aktorka skończyła już 52 lata – wciąż wygląda świeżo i stylowo.

