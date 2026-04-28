Kradzież karmy w centrum Kościerzyny

Do zadziwiającego incydentu doszło w poniedziałkowe popołudnie, 27 kwietnia około godziny 14:30. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odebrał zgłoszenie o kradzieży w samym centrum miasta. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam 38-letnią zgłaszającą, która wyjaśniła im okoliczności zdarzenia.

Kobieta opowiedziała policjantom, że na rynku prowadzi zbiórkę karmy dla zwierząt z lokalnego schroniska. Zgodnie z relacją mundurowych, w pewnej chwili do darów zbliżył się mężczyzna, chwycił jedno z opakowań i próbował czym prędzej oddalić się z miejsca zdarzenia.

Ujęcie 52-latka po kradzieży na rynku

- Kobieta ruszyła za nim w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymała tego mężczyznę. W międzyczasie przyjechali policjanci - zrelacjonował w rozmowie z Radiem ESKA oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidziński.

Jak dodał, mundurowi ustalili, że "sprawcą jest 52-latek, mieszkaniec Gdyni".

- Karma została zwrócona na rzecz tej zbiórki, a sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - zaznaczył.

Jak przekazał reporter Radia ESKA, charytatywna inicjatywa ku czci zmarłego posła na kościerskim rynku potrwa we wtorek jeszcze do godz. 20:00. Do tej pory zaangażowanym mieszkańcom udało się zgromadzić imponujące ponad 200 kilogramów karmy.

Morze zniczy w miejscu wypadku posła Łukasza Litewki - zobacz zdjęcia:

Na miejscu tragedii Łukasz Litewki wciąż przybywa kwiatów, zniczy i maskotek