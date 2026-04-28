Szok podczas zbiórki ku pamięci Łukasza Litewki. Organizatorka ruszyła w pościg za 52-latkiem

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-28 16:52

W Kościerzynie zorganizowano charytatywną akcję zbierania karmy dla zwierząt, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Niestety, szlachetną inicjatywę zakłócił 52-latek. Mężczyzna szybko przekonał się, że to był fatalny pomysł, gdy organizatorka rzuciła się za nim w pościg.

policja

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie/ Materiały prasowe

Kradzież karmy w centrum Kościerzyny

Do zadziwiającego incydentu doszło w poniedziałkowe popołudnie, 27 kwietnia około godziny 14:30. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odebrał zgłoszenie o kradzieży w samym centrum miasta. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zastali tam 38-letnią zgłaszającą, która wyjaśniła im okoliczności zdarzenia.

Kobieta opowiedziała policjantom, że na rynku prowadzi zbiórkę karmy dla zwierząt z lokalnego schroniska. Zgodnie z relacją mundurowych, w pewnej chwili do darów zbliżył się mężczyzna, chwycił jedno z opakowań i próbował czym prędzej oddalić się z miejsca zdarzenia.

Ujęcie 52-latka po kradzieży na rynku

- Kobieta ruszyła za nim w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymała tego mężczyznę. W międzyczasie przyjechali policjanci - zrelacjonował w rozmowie z Radiem ESKA oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidziński.

Jak dodał, mundurowi ustalili, że "sprawcą jest 52-latek, mieszkaniec Gdyni".

- Karma została zwrócona na rzecz tej zbiórki, a sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - zaznaczył.

Jak przekazał reporter Radia ESKA, charytatywna inicjatywa ku czci zmarłego posła na kościerskim rynku potrwa we wtorek jeszcze do godz. 20:00. Do tej pory zaangażowanym mieszkańcom udało się zgromadzić imponujące ponad 200 kilogramów karmy

Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOŚCIERZYNA
POLICJA
KRADZIEŻ