Złodziej miesiąca! 52-latek na miejscu kradzieży zostawił własny dowód osobisty

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-28 13:16

Chwila nieuwagi wystarczyła, by rower zniknął spod sklepu. Złodziej popełnił jednak fatalny błąd. Podczas ucieczki zgubił portfel. W nim znajdowały się dokumenty. Zawiadomiona o zdarzeniu policja znała już dane złodzieja. 52-latek został zatrzymany i teraz odpowie za kradzież przed sądem.

Złodziej miesiąca! 52-latek na miejscu kradzieży zostawił własny dowód osobisty

Autor: Pixabay.com

Złodziej roku w Lęborku! Ukradł rower i zgubił… własny dowód

W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na szybkie zakupy. Wystarczyła chwila, by jednoślad wart 900 zł zniknął. Na szczęście całe zdarzenie zauważyła inna kobieta.

- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.

Równolegle funkcjonariusze ustalili, gdzie może przebywać właściciel znalezionych dokumentów.

- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.

52-latek stanie przed sądem, grozi mu więzienie

52-letni mężczyzna odpowie teraz za kradzież przed sądem. Za swoje zachowanie może trafić za kratki nawet na 5 lat.

Policjanci przypominają, że przed złodziejem można się skutecznie uchronić, stosując kilka podstawowych zasad:

  • postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru – skorzystaj z atestowanego zapięcia, najlepiej wykonanego z hartowanego metalu, trudnego do przecięcia,
  • zostawiając rower „na chwilkę” przypnij go do nieruchomej części otoczenia. Pamiętaj, aby linka zabezpieczająca trzymała ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć,
  • jeśli wybrałeś się na przejażdżkę w towarzystwie i chcecie zrobić zakupy, niech jedna osoba wejdzie do sklepu, a druga zostanie przy rowerach,
  • zadbaj o właściwe zabezpieczenie piwnicy, w której przechowujesz jednoślad. Złodzieja goni czas, a dobrze zabezpieczone piwnice mogą okazać się dla niego zbyt dużym wyzwaniem,
  • zwracaj uwagę kto wchodzi do twojej klatki schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka, nie sprawdzając kto to jest,
  • spisz numery seryjne i sfotografuj jednoślad. W przypadku kradzieży zwiększy się szansa na jego odnalezienie,
  • gdy dojdzie do kradzieży, niezwłocznie powiadom Policję wskazując jak najwięcej cech identyfikacyjnych roweru.
