Złodziej miesiąca! 52-latek na miejscu kradzieży zostawił własny dowód osobisty

Złodziej roku w Lęborku! Ukradł rower i zgubił… własny dowód
W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na szybkie zakupy. Wystarczyła chwila, by jednoślad wart 900 zł zniknął. Na szczęście całe zdarzenie zauważyła inna kobieta.
- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.
Równolegle funkcjonariusze ustalili, gdzie może przebywać właściciel znalezionych dokumentów.
- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.
52-latek stanie przed sądem, grozi mu więzienie
52-letni mężczyzna odpowie teraz za kradzież przed sądem. Za swoje zachowanie może trafić za kratki nawet na 5 lat.
Policjanci przypominają, że przed złodziejem można się skutecznie uchronić, stosując kilka podstawowych zasad:
- postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru – skorzystaj z atestowanego zapięcia, najlepiej wykonanego z hartowanego metalu, trudnego do przecięcia,
- zostawiając rower „na chwilkę” przypnij go do nieruchomej części otoczenia. Pamiętaj, aby linka zabezpieczająca trzymała ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć,
- jeśli wybrałeś się na przejażdżkę w towarzystwie i chcecie zrobić zakupy, niech jedna osoba wejdzie do sklepu, a druga zostanie przy rowerach,
- zadbaj o właściwe zabezpieczenie piwnicy, w której przechowujesz jednoślad. Złodzieja goni czas, a dobrze zabezpieczone piwnice mogą okazać się dla niego zbyt dużym wyzwaniem,
- zwracaj uwagę kto wchodzi do twojej klatki schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka, nie sprawdzając kto to jest,
- spisz numery seryjne i sfotografuj jednoślad. W przypadku kradzieży zwiększy się szansa na jego odnalezienie,
- gdy dojdzie do kradzieży, niezwłocznie powiadom Policję wskazując jak najwięcej cech identyfikacyjnych roweru.