Złodziej miesiąca! 52-latek na miejscu kradzieży zostawił własny dowód osobisty

Złodziej roku w Lęborku! Ukradł rower i zgubił… własny dowód

W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na szybkie zakupy. Wystarczyła chwila, by jednoślad wart 900 zł zniknął. Na szczęście całe zdarzenie zauważyła inna kobieta.

- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.

Równolegle funkcjonariusze ustalili, gdzie może przebywać właściciel znalezionych dokumentów.

- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.

52-latek stanie przed sądem, grozi mu więzienie

52-letni mężczyzna odpowie teraz za kradzież przed sądem. Za swoje zachowanie może trafić za kratki nawet na 5 lat.

Policjanci przypominają, że przed złodziejem można się skutecznie uchronić, stosując kilka podstawowych zasad:

postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru – skorzystaj z atestowanego zapięcia, najlepiej wykonanego z hartowanego metalu, trudnego do przecięcia,

zostawiając rower „na chwilkę” przypnij go do nieruchomej części otoczenia. Pamiętaj, aby linka zabezpieczająca trzymała ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć,

jeśli wybrałeś się na przejażdżkę w towarzystwie i chcecie zrobić zakupy, niech jedna osoba wejdzie do sklepu, a druga zostanie przy rowerach,

zadbaj o właściwe zabezpieczenie piwnicy, w której przechowujesz jednoślad. Złodzieja goni czas, a dobrze zabezpieczone piwnice mogą okazać się dla niego zbyt dużym wyzwaniem,

zwracaj uwagę kto wchodzi do twojej klatki schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka, nie sprawdzając kto to jest,

spisz numery seryjne i sfotografuj jednoślad. W przypadku kradzieży zwiększy się szansa na jego odnalezienie,

gdy dojdzie do kradzieży, niezwłocznie powiadom Policję wskazując jak najwięcej cech identyfikacyjnych roweru.

