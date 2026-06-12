Zaginął Edmund Kościelniak z Gdyni. Ostatni raz widziano go na przystanku

Policja z Gdyni poszukuje zaginionego 92-letniego Edmunda Kościelniaka

Funkcjonariusze z gdyńskiego Redłowa poszukują zaginionego 92-letniego Edmunda Kościelniaka. Emeryt zniknął w środę, 5 czerwca, w okolicach godziny czternastej. Mundurowi ustalili, że wyruszył ze Spółdzielni Senior przy ulicy Chwarznieńskiej. Od tamtego momentu nie pojawił się w domu oraz nie próbował kontaktować się z rodziną i opiekunami. Śledczy wiedzą, że poszukiwany chętnie podróżował autobusami. Zabezpieczony zapis z kamer potwierdza, że wspomnianego dnia przy ulicy Franciszki Cegielskiej wsiadł do pojazdu linii 27, a po przejechaniu dwóch przystanków wysiadł na przystanku Arena 01 przy ulicy Kazimierza Górskiego. Następnie przeszedł przez jezdnię, gdzie ostatecznie urywa się po nim wszelki ślad.

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Rysopis zaginionego Edmunda Kościelniaka. Znak szczególny to pieprzyk

Poszukiwany emeryt ma około 164 centymetrów wzrostu, drobną budowę ciała i jasne oczy. Jego cechą charakterystyczną jest pieprzyk na lewym łuku brwiowym. W chodzeniu często pomaga sobie laską. W dniu zaginięcia miał na sobie niebieskie jeansy, pikowaną kurtkę z kapturem i ciemne buty. Policjanci zaznaczają, że Edmund Kościelniak cierpi na demencję. W chwili zaginięcia nie zabrał ze sobą telefonu komórkowego ani żadnych innych przedmiotów osobistych.

Służby kierują ten komunikat w szczególności do osób, które 5 czerwca przebywały w okolicach wiaty przystankowej Arena 01 na ulicy Kazimierza Górskiego i mogły dostrzec 92-latka. Dla rozwoju sprawy kluczowy może okazać się każdy detal.

Wszyscy posiadający jakiekolwiek informacje o tym zaginięciu powinni niezwłocznie poinformować o tym Komisariat Policji w Gdyni Redłowie. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów 47 742 12 71 oraz 47 742 12 55. Wiedzę na temat poszukiwanego można też przekazywać, dzwoniąc na powszechnie znany ogólnopolski numer alarmowy 112.

‼️ POSZUKUJEMY ZAGINIONEGO 92-LETNIEGO EDMUNDA KOŚCIELNIAKAPolicjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie prowadzą poszukiwania zaginionego 92-letniego Edmunda Kościelniaka.🔸 Mężczyzna 5 czerwca 2026 roku około godziny 14:00 opuścił Spółdzielnię Senior przy ul.… pic.twitter.com/JnFgggxhct— PomorskaPolicja (@PomorskaPolicja) June 12, 2026