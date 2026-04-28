Cmentarne hieny w akcji! By zarobić, para z Gdańska zniszczyła 35 grobów

Złodzieje bez skrupułów! Okradali groby i zarabiali na złomie

W środę, 22 kwietnia, kryminalni z Gdańska zatrzymali 25-letnią kobietę i 51-letniego mężczyznę. Jak ustalono, para miała na koncie bulwersujące przestępstwa. Bezcześcili groby i okradali miejsca spoczynku zmarłych. Najbardziej upodobali sobie figurki i krzyże.

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i z Komisariatu Policji w Oliwie, dzięki przeprowadzonym czynnościom operacyjnym, dobremu rozpoznaniu oraz zaangażowaniu zatrzymali 25-latkę i 51-letniego mężczyznę. Tylko na Cmentarzu Oliwskim zatrzymani dokonali kradzieży 35 metalowych elementów z nagrobków - informują gdańscy policjanci.

Skradzione przedmioty trafiały później na złomowisko, gdzie były wymieniane na pieniądze. Zatrzymani usłyszeli aż 35 zarzutów zbezczeszczenia miejsc pochówku.

Śledczy ustalili również, że to nie był jednorazowy „skok”. Od lutego do kwietnia tego roku para działała także na cmentarzu w Sopocie, gdzie również dopuszczała się podobnych grabieży.

Zarzuty dla cmentarnych hien z Gdańska. Para stanie przed sądem

Zatrzymani trafili do sopockiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty. Oboje przyznali się do winy. Za swoje czyny mogą trafić za kratki nawet na 8 lat, przy czym minimalna kara to pół roku więzienia. W piątek, 24 kwietnia prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk–Oliwa zdecydował o zastosowaniu wobec nich dozoru policyjnego, a także zakazu kontaktowania się ze sobą.

Policja apeluje do wszystkich osób, których groby mogły zostać zniszczone lub okradzione, by zgłaszały ten fakt policji.

- Apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Komisariatu Policji IV w Gdańsku, celem złożenia stosownych zeznań. Telefon: 47 741 14 22 - dodają mundurowi.

