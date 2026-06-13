Brutalny napad w Wejherowie! Nastolatkowie skatowali mężczyznę. Wyrzucili jego plecak w zarośla

Nocny napad w Wejherowie. Pobili 49-latka i uciekli na rowerach

Do zdarzenia doszło 30 maja 2026 roku po godz. 23 przed jednym z budynków wielorodzinnych w Wejherowie. Z ustaleń policjantów wynika, że dwóch młodych sprawców zaatakowało 49-letniego mężczyznę i użyło wobec niego przemocy. Napastnicy zadawali mu ciosy, powodując przede wszystkim poważne obrażenia twarzy. Następnie zabrali należący do pokrzywdzonego plecak i odjechali z miejsca zdarzenia na rowerach. Po drodze wyrzucili go w zarośla.

- Pokrzywdzony, ze względu na okoliczności zdarzenia, nie był w stanie przekazać funkcjonariuszom szczegółowego opisu sprawców. Policjanci natychmiast podjęli jednak intensywne czynności w tej sprawie. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne oraz czapkę z daszkiem. Funkcjonariusze skrupulatnie analizowali zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło na ustalenie tożsamości napastników – informują policjanci z Wejherowa.

Pierwszy z podejrzanych wpadł w ręce policjantów 8 czerwca na terenie gminy Wejherowo. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze pionu kryminalnego wspólnie z policjantem Zespołu ds. Nieletnich. Okazało się, że sprawcą jest 15-latek. Podczas interwencji mundurowi znaleźli przy nim niewielkie ilości marihuany i mefedronu, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Nastolatek trafił następnie do Policyjnej Izby Dziecka.

Obaj nastolatkowie w rękach policji. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny

Niedługo później funkcjonariusze, wspierani przez przewodnika psa służbowego, zatrzymali drugiego uczestnika rozboju. 16-latek został namierzony na terenie Wejherowa i podobnie jak jego młodszy wspólnik trafił do Policyjnej Izby Dziecka.

- Obecnie wobec obu nieletnich prowadzone są czynności przed sądem rodzinnym. Sąd zdecyduje o zastosowaniu wobec nich dalszych środków wychowawczych lub poprawczych. Niewykluczone jest, że mogą zostać umieszczeni w placówce zamkniętej – zaznaczają mundurowi.

Rozbój należy do najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu i bezpieczeństwu człowieka. Dorosłemu sprawcy za taki czyn grozi kara od 2 do 20 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 15-latek odpowie również za posiadanie środków odurzających, za co przepisy przewidują karę do 3 lat więzienia. Ostateczne decyzje w sprawie obu nastolatków podejmie sąd rodzinny.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie