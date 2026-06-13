Wielki alert IMGW! Synoptycy wskazali listę zagrożonych województw

IMGW ostrzega przed burzami. Grad, ulewy i silny wiatr w 11 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru od 60 do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty IMGW obowiązują w województwach:

dolnośląskim,

lubuskim,

łódzkim,

kujawsko-pomorskim,

mazowieckim,

podlaskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

zachodniopomorskim

oraz w północnej części województwa opolskiego.

Ostrzeżenia wydano na sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23.

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Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz silne porywy wiatru osiągające od 60 do 75 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW szacuje na 75 proc.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższym poziomem w trzystopniowej skali alertów. Oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

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