Wielki alert IMGW! Synoptycy wskazali listę zagrożonych województw

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-13 7:31

Nadciąga gwałtowne załamanie pogody! IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla aż 11 województw. Synoptycy zapowiadają ulewne deszcze, silny wiatr, a miejscami również grad. Niebezpieczna sytuacja pogodowa może powodować utrudnienia na drogach, lokalne podtopienia oraz uszkodzenia mienia. Poniżej publikujemy listę województw, dla których wydano ostrzeżenia meteorologiczne.

IMGW ostrzega przed nagłym załamaniem pogody! Wydano alerty dla sześciu województw
Autor: Freepik.com

IMGW ostrzega przed burzami. Grad, ulewy i silny wiatr w 11 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla jedenastu województw. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru od 60 do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alerty IMGW obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim,
  • lubuskim,
  • łódzkim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • mazowieckim,
  • podlaskim,
  • pomorskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • zachodniopomorskim
  • oraz w północnej części województwa opolskiego.

Ostrzeżenia wydano na sobotę, 13 czerwca, od godz. 12 do godz. 23.

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Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz silne porywy wiatru osiągające od 60 do 75 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk IMGW szacuje na 75 proc.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższym poziomem w trzystopniowej skali alertów. Oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

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