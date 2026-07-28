Nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny 43-letni ochroniarz z Pomorza! Wezwał policję, a sam skończył w areszcie

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-28 13:14

Nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny 43-letni ochroniarz z Pelplina (woj. pomorskie)! Mężczyzna wezwał policję do sklepu tuż po tym, jak zatrzymał nastolatkę na próbie kradzieży. Jednak, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, po sprawdzeniu jego danych okazało się, że sam jest poszukiwany. Mimo że chciał dobrze, zamiast urodzinowego świętowania czekała go podróż do policyjnej celi.

Tyłem policjant i zatrzymany mężczyzna przed kratami aresztu. O wpadce ochroniarza z Pelplina przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Wezwał policję do sklepu. Po chwili sam został zatrzymany

Zamiast świętować swoje urodziny, trafił do policyjnej celi. Do zdarzenia doszło 23 lipca w Pelplinie. Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów przez pracownika ochrony, który ujął 16-latkę podejrzewaną o kradzież. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję, a przy okazji sprawdzili dane zgłaszającego.

- Wtedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. Policyjne systemy wykazały, że 43-latek ma do odbycia 46 dni pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – informują funkcjonariusze.

Urodziny zakończył w policyjnej celi

Podczas interwencji wyszło na jaw jeszcze jedno! 43-latek właśnie tego dnia obchodził urodziny. Jednak zamiast je świętować, został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnej celi, skąd wkrótce trafi do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

- Ta interwencja pokazała, że policyjne zgłoszenia potrafią mieć nieoczekiwany finał. Tym razem funkcjonariusze jechali wyjaśnić sprawę kradzieży, a przy okazji ustalili, że osoba zgłaszająca zdarzenie sama powinna stawić się przed wymiarem sprawiedliwości – dodają mundurowi.

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