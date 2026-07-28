Nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny 43-letni ochroniarz z Pomorza! Wezwał policję, a sam skończył w areszcie

Nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny 43-letni ochroniarz z Pelplina (woj. pomorskie)! Mężczyzna wezwał policję do sklepu tuż po tym, jak zatrzymał nastolatkę na próbie kradzieży. Jednak, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, po sprawdzeniu jego danych okazało się, że sam jest poszukiwany. Mimo że chciał dobrze, zamiast urodzinowego świętowania czekała go podróż do policyjnej celi.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe