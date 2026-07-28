Nie tak wyobrażał sobie swoje urodziny 43-letni ochroniarz z Pomorza! Wezwał policję, a sam skończył w areszcie

Wezwał policję do sklepu. Po chwili sam został zatrzymany
Zamiast świętować swoje urodziny, trafił do policyjnej celi. Do zdarzenia doszło 23 lipca w Pelplinie. Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów przez pracownika ochrony, który ujął 16-latkę podejrzewaną o kradzież. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję, a przy okazji sprawdzili dane zgłaszającego.
- Wtedy okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. Policyjne systemy wykazały, że 43-latek ma do odbycia 46 dni pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego – informują funkcjonariusze.
Urodziny zakończył w policyjnej celi
Podczas interwencji wyszło na jaw jeszcze jedno! 43-latek właśnie tego dnia obchodził urodziny. Jednak zamiast je świętować, został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnej celi, skąd wkrótce trafi do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
- Ta interwencja pokazała, że policyjne zgłoszenia potrafią mieć nieoczekiwany finał. Tym razem funkcjonariusze jechali wyjaśnić sprawę kradzieży, a przy okazji ustalili, że osoba zgłaszająca zdarzenie sama powinna stawić się przed wymiarem sprawiedliwości – dodają mundurowi.