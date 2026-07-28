Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Gdańsku! Mężczyzna tonął na oczach plażowiczów

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-28 12:47

Chwile grozy na plaży w Gdańsku! W niedzielne popołudnie (26 lipca), w rejonie wejścia nr 61 przy ul. Wypoczynkowej tonął mężczyzna. Do akcji błyskawicznie ruszyli ratownicy WOPR. Po wyciągnięciu poszkodowanego z wody rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Jak relacjonuje „Puls Gdańska”, dzięki przeprowadzonej resuscytacji udało się przywrócić czynności życiowe. Mężczyzna trafił do szpitala.

Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Gdańsku! Mężczyzna tonął na oczach plażowiczów
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Niebezpieczna sytuacja na plaży w Gdańsku. Ratownicy WOPR uratowali tonącego mężczyznę

Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielne popołudnie, 26 lipca, na plaży przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku. W rejonie wejścia nr 61 tonął mężczyzna. Dzięki błyskawicznej reakcji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz późniejszym działaniom pozostałych służb udało się uratować jego życie.

Ratownicy wyciągnęli mężczyznę z wody. Udało się przywrócić funkcje życiowe

Zgłoszenie o osobie tonącej wpłynęło do służb ratunkowych przed godziną 18. Do zdarzenia doszło przy wejściu nr 61 na plażę przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków do akcji ruszyli ratownicy WOPR, którzy wyciągnęli poszkodowanego z wody. Na miejscu natychmiast rozpoczęto udzielanie mu pomocy. W działania ratunkowe zaangażowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowali również ratownicy medyczni oraz policjanci.

Jak informuje „Puls Gdańska”, po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Po ustabilizowaniu jego stanu został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod dalszą opiekę lekarzy.

Przeczytaj także:
To może zmienić przyszłość Gdyni! Miasto trafiło na prestiżową listę UNESCO
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Ranczo. Prezydent Kozioł znów wykorzysta Dudę? Tak go urobił
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki