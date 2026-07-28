Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Gdańsku! Mężczyzna tonął na oczach plażowiczów

Niebezpieczna sytuacja na plaży w Gdańsku. Ratownicy WOPR uratowali tonącego mężczyznę

Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielne popołudnie, 26 lipca, na plaży przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku. W rejonie wejścia nr 61 tonął mężczyzna. Dzięki błyskawicznej reakcji ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz późniejszym działaniom pozostałych służb udało się uratować jego życie.

Ratownicy wyciągnęli mężczyznę z wody. Udało się przywrócić funkcje życiowe

Zgłoszenie o osobie tonącej wpłynęło do służb ratunkowych przed godziną 18. Do zdarzenia doszło przy wejściu nr 61 na plażę przy ul. Wypoczynkowej w Gdańsku.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków do akcji ruszyli ratownicy WOPR, którzy wyciągnęli poszkodowanego z wody. Na miejscu natychmiast rozpoczęto udzielanie mu pomocy. W działania ratunkowe zaangażowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowali również ratownicy medyczni oraz policjanci.

Jak informuje „Puls Gdańska”, po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Po ustabilizowaniu jego stanu został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod dalszą opiekę lekarzy.

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