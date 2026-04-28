Miała prawie 3 i pół promila i prowadziła auto! Przyjechała po zapasy, bo jej zabrakło

W Konikowie pod Koszalinem 35-letnia kobieta, mając ponad 3 promile alkoholu, próbowała odjechać samochodem ze sklepu.

Świadek zdarzenia uniemożliwił jej dalszą jazdę i powiadomił policję, która potwierdziła stan upojenia kierującej.

Kobiecie grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów za to skrajnie niebezpieczne zachowanie.

Ponad 3 promile i za kierownicą! Szokujące zachowanie 35-latki pod Koszalinem

Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło w poniedziałek, 27 kwietnia, tuż przed godziną 13 w Konikowie pod Koszalinem. 35-letnia kobieta przyjechała samochodem do sklepu. Już chwilę później okazało się, że była kompletnie pijana. Badanie wykazało aż 3,2 promila alkoholu w organizmie!

Jak ustalili policjanci, kobieta przyjechała do sklepu spożywczego, by dokupić alkohol, który wcześniej najwyraźniej jej się skończył. Następnie wsiadła do auta i próbowała odjechać. Jej zachowanie zwróciło uwagę jednego ze świadków, który nabrał podejrzeń, że kierująca może być pod wpływem alkoholu.

Jak informuje portal „Głos Pomorza", mężczyzna natychmiast uniemożliwił 35-latce dalszą jazdę. O zaistniałej sytuacji powiadomił policję, która tuż po zgłoszeniu zjawiła się na miejscu.

Surowe konsekwencje dla 35-latki. Kobieta odpowie przed sądem

Przeprowadzone badanie tylko potwierdziło najgorsze przypuszczenia, że kobieta było kompletnie pijana. Jej samochód został zabezpieczony i odholowany na parking strzeżony, a policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. 35-latka trafiła natomiast do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia.

35-latka za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

