Widziałeś te kobiety? Tych pań szuka policja na Pomorzu! Każda informacja może mieć znaczenie [ZDJĘCIA]

D.P
2026-06-12 13:46

Czy widziałaś którąś z tych kobiet? Policja apeluje o pomoc w ich odnalezieniu. Na liście poszukiwanych z Pomorza znajdują się panie ścigane za oszustwa, kradzieże, rozboje, a nawet znacznie poważniejsze przestępstwa. Funkcjonariusze opublikowali ich wizerunki i liczą na informacje od mieszkańców. Zajrzyj do naszej galerii. Być może rozpoznasz jedną z poszukiwanych i pomożesz doprowadzić ją przed wymiar sprawiedliwości.

Te kobiety są poszukiwane na Pomorzu! Wśród nich podejrzane o oszustwa, rozboje, a nawet szpiegostwo

Pomorska policja nieustannie aktualizuje bazę osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród ściganych coraz częściej pojawiają się kobiety, które ukrywają się przed organami ścigania. Ich wizerunki oraz informacje o przestępstwach, za które są poszukiwane, publikujemy w naszej galerii.

Jak wynika z policyjnych danych, poszukiwane kobiety odpowiadają za bardzo różne przestępstwa. Najczęściej są to oszustwa i kradzieże, jednak na liście znajdują się również osoby ścigane za rozboje, udział w bójkach, stosowanie przemocy czy działalność w zorganizowanych grupach przestępczych. Wśród poszukiwanych są także kobiety podejrzewane o znacznie poważniejsze czyny, takie jak udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Masz informacje o ich miejscu pobytu? Skontaktuj się z policją

Policjanci apelują! Każdy, kto rozpoznaje którąś z kobiet lub posiada informacje na temat jej miejsca pobytu, powinien skontaktować się z funkcjonariuszami.

Informacje można przekazywać pod numer telefonu wskazany w opisie osoby poszukiwanej, za pośrednictwem adresu e-mail [email protected], a także zgłaszając się do najbliższej jednostki policji lub dzwoniąc pod numery alarmowe 997 i 112. Funkcjonariusze zapewniają, że dane osób przekazujących informacje pozostaną poufne.

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Czy widziałeś te kobiety?
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