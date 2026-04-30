Pogoda na majówkę 2026 w Warszawie. Wybuch temperatury! Na to czekali mieszkańcy

Natalia Musiał
2026-04-30 13:02

Pogoda w Warszawie w weekend 1-3 maja przyniesie wyraźne ocieplenie i dużo słońca. Choć majówka rozpocznie się pochmurnym i chłodniejszym piątkiem, to z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. W niedzielę termometry pokażą nawet 24 stopnie, a przez cały ten czas nie spadnie ani jedna kropla deszczu.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Majówka 2026 w Warszawie (1-3 maja) będzie coraz cieplejsza, bez opadów deszczu.
  • Piątek (1 maja) będzie najchłodniejszy i pochmurny, z temperaturą do 18°C.
  • Sobota (2 maja) przyniesie ocieplenie do 23°C, nadal z zachmurzeniem.
  • Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 24°C) i słoneczna, z bezchmurnym niebem.

Pogoda na majówkę 2026 w Warszawie. Co nas czeka?

Mieszkańców Warszawy czeka bardzo pogodny i coraz cieplejszy weekend majowy. Prognoza na dni od 1 do 3 maja zapowiada przede wszystkim rosnącą temperaturę i brak jakichkolwiek opadów deszczu. Zmiany będą odczuwalne z dnia na dzień, a pogoda zachęci do spędzania czasu na zewnątrz, szczególnie w drugiej części weekendu.

Majówka rozpocznie się chmurami

Piątek, 1 maja, będzie najchłodniejszym dniem weekendu w stolicy. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 18 stopni Celsjusza, natomiast najniższa temperatura wyniesie około 8 stopni. Przez większość czasu niebo będzie pokryte chmurami, co oznacza, że słońca może być niewiele. Powieje też słaby wiatr z prędkością około 2 m/s.

Sobota, 2 maja przyniesie wyraźne ocieplenie

Już w sobotę, 2 maja, w Warszawie zrobi się znacznie cieplej. Temperatura maksymalna podskoczy do około 23 stopni, a minimalna utrzyma się na poziomie 9 stopni. Tego dnia wciąż będzie pochmurno, ale wyższa temperatura sprawi, że aura będzie przyjemniejsza. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, osiągając prędkość do 3 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela, 3 maja

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako najładniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy do Warszawy dotrze najcieplejsze powietrze, a temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Co najważniejsze, niebo całkowicie się rozpogodzi i będzie bezchmurnie. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Brak deszczu i rosnąca temperatura to idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Chłodniejszy, pochmurny piątek można przeznaczyć na spokojny spacer. Z kolei sobota, mimo chmur, będzie już na tyle ciepła, że warto pomyśleć o dłuższych wyjściach. Prawdziwie letnia pogoda w niedzielę, z bezchmurnym niebem i 24 stopniami, będzie doskonałą okazją do spędzenia całego dnia na świeżym powietrzu, na przykład podczas wycieczki rowerowej czy odpoczynku w jednym z miejskich parków.

Dane pogodowe: OpenWeather

Galeria zdjęć 20

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WEEKEND
POGODA NA MAJÓWKĘ