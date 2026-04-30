Majówka 2026 w Warszawie (1-3 maja) będzie coraz cieplejsza, bez opadów deszczu.

Piątek (1 maja) będzie najchłodniejszy i pochmurny, z temperaturą do 18°C.

Sobota (2 maja) przyniesie ocieplenie do 23°C, nadal z zachmurzeniem.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza (do 24°C) i słoneczna, z bezchmurnym niebem.

Pogoda na majówkę 2026 w Warszawie. Co nas czeka?

Mieszkańców Warszawy czeka bardzo pogodny i coraz cieplejszy weekend majowy. Prognoza na dni od 1 do 3 maja zapowiada przede wszystkim rosnącą temperaturę i brak jakichkolwiek opadów deszczu. Zmiany będą odczuwalne z dnia na dzień, a pogoda zachęci do spędzania czasu na zewnątrz, szczególnie w drugiej części weekendu.

Majówka rozpocznie się chmurami

Piątek, 1 maja, będzie najchłodniejszym dniem weekendu w stolicy. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 18 stopni Celsjusza, natomiast najniższa temperatura wyniesie około 8 stopni. Przez większość czasu niebo będzie pokryte chmurami, co oznacza, że słońca może być niewiele. Powieje też słaby wiatr z prędkością około 2 m/s.

Sobota, 2 maja przyniesie wyraźne ocieplenie

Już w sobotę, 2 maja, w Warszawie zrobi się znacznie cieplej. Temperatura maksymalna podskoczy do około 23 stopni, a minimalna utrzyma się na poziomie 9 stopni. Tego dnia wciąż będzie pochmurno, ale wyższa temperatura sprawi, że aura będzie przyjemniejsza. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie, osiągając prędkość do 3 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela, 3 maja

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako najładniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy do Warszawy dotrze najcieplejsze powietrze, a temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Co najważniejsze, niebo całkowicie się rozpogodzi i będzie bezchmurnie. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Brak deszczu i rosnąca temperatura to idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Chłodniejszy, pochmurny piątek można przeznaczyć na spokojny spacer. Z kolei sobota, mimo chmur, będzie już na tyle ciepła, że warto pomyśleć o dłuższych wyjściach. Prawdziwie letnia pogoda w niedzielę, z bezchmurnym niebem i 24 stopniami, będzie doskonałą okazją do spędzenia całego dnia na świeżym powietrzu, na przykład podczas wycieczki rowerowej czy odpoczynku w jednym z miejskich parków.

Dane pogodowe: OpenWeather

