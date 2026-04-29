Majówka 2026 w Warszawie - atrakcje

Kto nie wyjeżdża na majówkę, będzie miał okazję świętować na marszu, w biegu, na piknikowej trawce w Łazienkach czy na Cytadeli, albo też na bulwarach nad Wisłą, gdzie rusza sezon promów i statków, a łodzie z biało-czerwonymi flagami wykonają spektakularny taniec na rzece. Do tego zaczynają się pokazy w Multimedialnym Parku Fontann.

Prezydenta i premiera można będzie spotkać 3 maja o godz. 12:00 na Placu Zamkowym, podczas oficjalnej ceremonii z udziałem władz państwowych. W dzielnicach również odbędą się uroczystości, koncerty i widowiska. Na przykład na Ochocie ul. Rokosowska zamieni się w „taneczno-historyczne centrum patriotycznego fitnessu”. W Ursusie - muzyczny spektakl „Myśląc Ojczyzna”, na Mokotowie - koncert „Witaj Majowa Jutrzenko”, na Ursynowe - wystawa „Śpieszmy się kochać Polskę”.

Tańczące łodzie na Wiśle

Z okazji Dnia Flagi w sobotę o godz. 17:00 na Wiśle odbędzie się widowisko „Manewry łodzi wiślanych pod flagą biało-czerwoną”. Łodzie „zatańczą” do poloneza, popłyną szykiem czołowym i torowym, utworzą na wodzie spektakularne układy. W pokazie wezmą udział tradycyjne wiślane galary, które odegrały ważną rolę w historii kraju. Pokaz najlepiej oglądać z Bulwarów Wiślanych i z zacumowanych przy nich barek.

Nowy pokaz w Parku Fontann

"Wielkie Serca” to tytuł najnowszego widowiska w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu - opowieść o wybitnych Polakach związanych z Warszawą. Pokazy wyświetlane laserem na ekranie wodnym - połączenie obrazu, wody, muzyki i świateł - co roku przyciągają tłumy Warszawiaków i turystów. Nowe show niesie przesłanie o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości. Można je oglądać w tę sobotę i niedzielę o godz. 21:30.

Piknik w Łazienkach

Majówka w Łazienkach Królewskich to m.in. pierwszomajowy Piknik Europejski. Będzie parada orkiestr, „Koncert patriotyczny” Polskiej Opery Królewskiej, rekonstrukcja historyczna XVIII-wiecznego pikniku, przygotowana przez Towarzystwo Stanisławowskie, bezpłatne zwiedzanie zabytkowych budynków, wystaw czasowych i możliwość obejrzenia kopii Konstytucji 3 Maja w Pałacu na Wyspie.

Bieg Konstytucji 3 Maja

W niedzielę o godz. 11:00 z Placu Trzech Krzyży wystartuje Bieg Konstytucji 3 Maja 2026. To będzie 34. edycja imprezy otwierającej Warszawską Triadę Biegową „Zabiegaj o pamięć”. Trasa wyniesie 5 km i poprowadzi przez Pl. Na Rozdrożu, Al. Ujazdowskie, Pl. Unii Lubelskiej, Pl. Zbawiciela, Mokotowską, Kruczą przez Pl. Konstytucji na Marszałkowską (jezdnia wschodnia) i Al. Jerozolimskie (jezdnia południowa) do mety na Pl. Trzech Krzyży.

Rockowy Marsz Konstytucji

Marsz Konstytucji po raz czwarty przejdzie ul. Marszałkowską od Pl. Konstytucji do Pl. Bankowego w formule bez przemówień, ale za to z polską muzyką. Rozpocznie się o godz. 14:00 od odśpiewania hymnu, a potem będzie już głównie rock: m.in. „Kocham Wolność” Chłopców z Placu Broni czy „To już jest koniec” Elektrycznych Gitar. Marsz Konstytucji to wydarzenie apolityczne, otwarte i pokojowe - podkreślają organizatorzy.

20. Urodziny Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski w sobotę będzie świętować swoje 20. urodziny. Zaplanowano warsztaty robienia flag i kotylionów, spacery z przewodnikiem, gry, strefę relaksu z DJ-em Kubą Kozakiem, muzykę, biało-czerwoną paradę i urodzinowy tort. W sobotę o godz. 12:00 - hymn i pamiątkowe zdjęcie pod wielką biało-czerwoną flagą Polski. Jest prośba, by na sobotni piknik na Cytadeli ubrać się na biało-czerwono.

