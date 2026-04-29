Gdzie rodzić po ludzku? Tu kobiety nie muszą się bać. TOP 10 szpitali w Polsce

Anastazja Lisowska
2026-04-29 7:55

Gdzie w Polsce można rodzić bez strachu, z poczuciem bezpieczeństwa i szacunku? Odpowiedzi dostarcza najnowszy ranking przygotowany przez Fundację Rodzić po Ludzku. Zestawienie powstało na podstawie opinii samych pacjentek i pokazuje, które szpitale naprawdę spełniają standardy opieki okołoporodowej. W czasach zamykanych oddziałów i rosnącej niepewności to wiedza, która dla wielu kobiet może okazać się kluczowa.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ
Porodówki w Polsce pod presją zmian

Początek 2026 roku to kontynuacja trendów, które były widoczne już wcześniej. Na mapie Polski ubywa porodówek, a przyszłe mamy coraz częściej muszą brać pod uwagę dojazd do szpitala oddalonego nawet o kilkadziesiąt kilometrów.

W tle pojawiają się też dyskusje o dalszych zmianach systemowych, które budzą niepokój - szczególnie w kontekście dostępności opieki okołoporodowej. W takiej sytuacji rośnie znaczenie sprawdzonych informacji o tym, gdzie można liczyć na dobrą opiekę.

Gdzie rodzić po ludzku? Ranking tworzony przez kobiety

Ranking przygotowany przez Fundację Rodzić po Ludzku daje rodzącym wiele informacji. Dane nie pochodzą bowiem z raportów administracyjnych, lecz z ankiet wypełnianych przez kobiety po porodzie. Badanie "Głos Matek" pozwala spojrzeć na szpitale z perspektywy pacjentek, a więc uwzględnia nie tylko aspekty medyczne, ale też emocjonalne i relacyjne. Liczy się m.in. sposób komunikacji, respektowanie decyzji rodzącej czy poczucie intymności.

Głównym celem Rankingu Szpitali jest informowanie kobiet o rzeczywistej jakości opieki świadczonej przez poszczególne szpitale oraz przyczynianie się do podnoszenia jakości opieki okołoporodowej na porodówkach - czytamy na stronie fundacji.

Surowsze kryteria od 2026 roku

Co ważne, wraz z początkiem roku wprowadzono istotne zmiany w zasadach rankingu. Podniesiono próg punktowy, który musi osiągnąć szpital, by znaleźć się w gronie najlepszych. W praktyce oznacza to, że wyróżniane są już tylko placówki z bardzo wysokimi ocenami pacjentek. Liczy się nie tylko jednorazowy wynik, ale także utrzymanie jakości w dłuższym czasie.

[...] aby szpital mógł zostać uwzględniony w zestawieniu liderów regionalnych (TOP 3), musi uzyskać ocenę ogólną na poziomie co najmniej 79,01 punktów. Zastępuje on dotychczasowy próg wynoszący 74,01 pkt. W praktyce oznacza to, że w zestawieniu znajdą się wyłącznie placówki, których „Ocena Kobiet” wyświetlana na stronie głównej bazy szpitali wynosi – po zaokrągleniu – minimum 80/100 - informuje Joanna Pietrusiewicz z fundacji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
SZPITALE
PORÓD