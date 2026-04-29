Duży pożar pod Warszawą! Dwa budynki w ogniu,wielka akcja strażaków

Duży pożar w Klaudynie. Płonęły dwa budynki, 15 zastępów straży w akcji

Do tego groźnego pożaru doszło wieczorem, około godziny 21, przy ulicy Ciećwierza w Klaudynie w powiecie warszawskim zachodnim. To tuż pod Warszawą, w rejonie Starych Babic. Jak podał Miejski Reporter, ogień pojawił się na terenie jednej z posesji, gdzie składowane były różnego rodzaju rzeczy i odpady, w tym gabaryty. Z czasem płomienie objęły coraz większy obszar i przeniosły się na dwa budynki. Na miejsce skierowano około 15 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzą intensywną akcję gaśniczą. Podają kilka prądów wody i starają się opanować sytuację. Działania były trudne, bo na posesji znajduje się dużo łatwopalnych rzeczy.

Jeden z budynków spłonął całkowicie. W drugim ogień zajął elewację. Po opanowaniu płomieni strażacy przelewają i i sprawdzają pogorzelisko. Chodzi o to, żeby wykluczyć ukryte zarzewia ognia, które mogą ponownie doprowadzić do pożaru. W rejonie zdarzenia pojawiło się duże zadymienie. Służby apelowali do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie wdychali dymu. Na szczęście, według obecnych informacji, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracuje także policja, która zabezpiecza teren. Po zakończeniu akcji służby będą ustalać dokładne przyczyny pożaru. Nie są one na razie znane. Mieszkańcy okolicy twierdzą, że to nie pierwszy taki przypadek na tej posesji. Jak mówią, wcześniej dochodziło tam do mniejszych pożarów, które sami próbowali gasić. Zdarzało się też wynoszenie z terenu butli z gazem. Według nich problem z gromadzeniem odpadów trwa od dłuższego czasu. Ulica Ciećwierza była późnym wieczorem i w nocy całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wybierać inne trasy. Problemy dotyczyły także komunikacji miejskiej.

Myślisz, że znasz Warszawę? Ten quiz bezlitośnie obnaży prawdę! Tylko nieliczni zdobędą 10/10 Pytanie 1 z 10 Najpopularniejszym symbolem reprezentującym stolicę jest syrenka. Szacuje się, że warszawskich syrenek jest Około 100 Mniej niż 100 Ponad 200 Następne pytanie