Były lokator mieszkania Łatwoganga ujawnia. Padło szokujące pytanie!

Były lokator mieszkania Łatwoganga ujawnia!

Dla niego to miejsce jeszcze niedawno było po prostu zwykłym mieszkaniem. Spędził tam prawie dwa lata życia. Żadnej wielkiej historii, ot codzienność jak u wielu ludzi. A teraz? To samo lokum nagle stało się centrum jednej z największych zbiórek w polskim internecie. Nic dziwnego, że jego reakcja była dość... osobliwa.

To właśnie w jego byłym mieszkaniu w ciągu zaledwie dziewięciu dni udało się zebrać ponad 250 milionów złotych dla dzieci. Wszystko zaczęło się od wyjątkowego utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranego przez Bedoesa i Maję Mecan. To właśnie historia 11-latki, która po raz trzeci walczy z białaczką szpikową, stała się impulsem do jednej z największych zbiórek w historii polskiego internetu.

Były lokator mieszkania, w którym Łatwogang prowadził przez ostatnie dziewięć dni transmisję na żywo, nagrał krótkie wideo na TikToku, w którym z lekkim niedowierzaniem skomentował całą sytuację. Bez wielkich słów, raczej na luzie, trochę żartobliwie.

− Jak nazwać uczucie, kiedy dowiadujesz się, że w mieszkaniu, w którym mieszkałeś prawie dwa lata, ktoś właśnie zebrał ponad ćwierć miliarda złotych na walkę z rakiem? Trochę dziwne. Pozdrów Piotrek mamę i daj znać, czy zamek w kiblu w końcu działa − słyszymy na nagraniu. I właśnie to ostatnie zdanie zrobiło robotę.

W sekcji komentarzy można było również znaleźć odpowiedź na tę ostatnią wiadomość. Jak się okazuje, podczas transmisji na żywo Sylwester Wardęga przekazał całej Polsce, że zamek nadal nie działa!

Licznik zbiórki Łatwoganga nadal rośnie

A co dalej? Jak usłyszeliśmy od przedstawicieli Fundacji Cancer Fighters, wszyscy w stu procentach skupieni są na dalszych działaniach związanych ze zbiórką. Na liście rzeczy do zrobienia są między rozmowy z innymi oddziałami onkologicznymi w Polsce oraz przygotowanie strony, na której wszyscy będą mogli oglądać rozliczenia po zakończonych zbiórkach.

− Chcemy, żeby każdy, kto był częścią tej zbiórki, mógł zobaczyć, co dzieje się dalej. Jakie decyzje podejmujemy, do kogo trafia pomoc i jakie konkretne efekty przynosi każda wydana złotówka. Chcemy, żebyś wiedział, co dzieje się z zebranymi środkami − czytamy.