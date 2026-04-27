Kiedy dokładnie powiesić flagę przed majówką?
Choć prawo pozwala na swobodną ekspozycję barw narodowych przez cały rok, to właśnie na początku maja masowo dekorujemy nasze domy. W kalendarzu świąt państwowych 2 maja dzień flagi zajmuje szczególne miejsce, dlatego do tej daty trzeba się odpowiednio przygotować.
Najlepszym i najbardziej praktycznym momentem na zawieszenie flagi jest poranek 1 maja. Dzięki temu masz pewność, że w kluczowych dniach świątecznych twój dom będzie właściwie przygotowany na oficjalne obchody, a ty w spokoju będziesz cieszyć się majówkowym odpoczynkiem.
Zły stan materiału to prosta droga do mandatu
Wywieszając flagę, musisz mieć absolutną pewność, że jest ona w nienagannym stanie. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, materiał nie może być brudny, podarty ani wyblakły od słońca. Pamiętaj, że obchodzone 2 maja święto flagi wymaga od nas szczególnego szacunku i godnej oprawy.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu wykroczeń, za niewłaściwe obchodzenie się z symbolami narodowymi grozi mandat od 20 do nawet 5000 złotych. Z kolei w przypadku rażących zaniedbań lub celowego znieważenia wkracza Kodeks karny. Kara w takiej sytuacji może skutkować nawet rokiem pozbawienia wolności.
Napisy na fladze a przepisy prawa
Jesteś kibicem sportowym i masz w domu biało-czerwoną flagę z wdrukowaną nazwą swojej miejscowości? Choć na stadionach to bardzo częsty widok, wywieszenie takiego materiału na balkonie z okazji świąt państwowych to duży błąd. Oficjalna flaga państwowa to wyłącznie dwa poziome pasy równej szerokości – biały na górze i czerwony na dole.
- Na fladze nie mogą znajdować się absolutnie żadne napisy, rysunki ani dodatkowe symbole.
- Materiał w żadnym wypadku nie może dotykać podłoża, ziemi ani wody.
- Jeśli decydujesz się na powieszenie flagi pionowo, upewnij się, że kolor biały znajduje się po lewej stronie (patrząc od frontu na budynek).
Co zrobić ze zniszczoną flagą po majówce?
Większość z nas zdejmuje barwy narodowe tuż po zakończeniu długiego weekendu. Jeśli po ściągnięciu materiału z masztu zauważysz, że flaga jest trwale uszkodzona, porwana przez wiatr lub spłowiała, absolutnie nie wyrzucaj jej do zwykłego kosza na śmieci. Takie zachowanie jest w świetle prawa traktowane jako znieważenie symbolu narodowego.
Jak w takim razie poprawnie się jej pozbyć? Zgodnie z protokołem flagowym, należy fizycznie rozdzielić barwy, czyli przeciąć flagę nożyczkami wzdłuż linii łączącej biel z czerwienią, a następnie spalić oba kawałki materiału w sposób niejawny. Dzięki temu unikniesz ewentualnych kłopotów i oddasz należyty hołd polskim barwom.