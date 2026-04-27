Kiedy dokładnie powiesić flagę przed majówką?

Choć prawo pozwala na swobodną ekspozycję barw narodowych przez cały rok, to właśnie na początku maja masowo dekorujemy nasze domy. W kalendarzu świąt państwowych 2 maja dzień flagi zajmuje szczególne miejsce, dlatego do tej daty trzeba się odpowiednio przygotować.

Najlepszym i najbardziej praktycznym momentem na zawieszenie flagi jest poranek 1 maja. Dzięki temu masz pewność, że w kluczowych dniach świątecznych twój dom będzie właściwie przygotowany na oficjalne obchody, a ty w spokoju będziesz cieszyć się majówkowym odpoczynkiem.

Zły stan materiału to prosta droga do mandatu

Wywieszając flagę, musisz mieć absolutną pewność, że jest ona w nienagannym stanie. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, materiał nie może być brudny, podarty ani wyblakły od słońca. Pamiętaj, że obchodzone 2 maja święto flagi wymaga od nas szczególnego szacunku i godnej oprawy.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu wykroczeń, za niewłaściwe obchodzenie się z symbolami narodowymi grozi mandat od 20 do nawet 5000 złotych. Z kolei w przypadku rażących zaniedbań lub celowego znieważenia wkracza Kodeks karny. Kara w takiej sytuacji może skutkować nawet rokiem pozbawienia wolności.

Napisy na fladze a przepisy prawa

Jesteś kibicem sportowym i masz w domu biało-czerwoną flagę z wdrukowaną nazwą swojej miejscowości? Choć na stadionach to bardzo częsty widok, wywieszenie takiego materiału na balkonie z okazji świąt państwowych to duży błąd. Oficjalna flaga państwowa to wyłącznie dwa poziome pasy równej szerokości – biały na górze i czerwony na dole.

Na fladze nie mogą znajdować się absolutnie żadne napisy, rysunki ani dodatkowe symbole.

Materiał w żadnym wypadku nie może dotykać podłoża, ziemi ani wody.

Jeśli decydujesz się na powieszenie flagi pionowo, upewnij się, że kolor biały znajduje się po lewej stronie (patrząc od frontu na budynek).

Co zrobić ze zniszczoną flagą po majówce?

Większość z nas zdejmuje barwy narodowe tuż po zakończeniu długiego weekendu. Jeśli po ściągnięciu materiału z masztu zauważysz, że flaga jest trwale uszkodzona, porwana przez wiatr lub spłowiała, absolutnie nie wyrzucaj jej do zwykłego kosza na śmieci. Takie zachowanie jest w świetle prawa traktowane jako znieważenie symbolu narodowego.

Jak w takim razie poprawnie się jej pozbyć? Zgodnie z protokołem flagowym, należy fizycznie rozdzielić barwy, czyli przeciąć flagę nożyczkami wzdłuż linii łączącej biel z czerwienią, a następnie spalić oba kawałki materiału w sposób niejawny. Dzięki temu unikniesz ewentualnych kłopotów i oddasz należyty hołd polskim barwom.

Quiz. Majówka w PRL-u. Młodzież nie ma szans Pytanie 1 z 13 Ile dni trwała majówka w PRL-u? 3 1 5 Następne pytanie