Skrócona trasa metra i zamknięte stacje dla pasażerów. Duże zmiany w Warszawie

Utrudnienia w metrze podczas majówki 2026. Linia M2 na nowej trasie

Warszawski Transport Publiczny opublikował kluczowy komunikat dla osób korzystających z komunikacji miejskiej. W okresie zbliżającego się długiego weekendu majowego pociągi drugiej linii metra wyjadą na skróconą trasę, obsługując wyłącznie odcinek od stacji Bródno do przystanku Księcia Janusza.

Takie rozwiązanie zostanie wprowadzone na równo trzy dni, obejmując okres od piątku 1 maja do niedzieli 3 maja włącznie. Oprócz redukcji samej trasy, podróżni muszą przygotować się na całkowite wyłączenie z eksploatacji dwóch stacji: Bemowo oraz Ulrychów.

Aby ułatwić przemieszczanie się po stolicy, drogowcy skierują na ulice specjalną komunikację zastępczą. Zupełnie nowa linia autobusowa oznaczona symbolem ZM2 będzie przewozić pasażerów na trasie pomiędzy stacją Księcia Janusza a pętlą zlokalizowaną na Osiedlu Górczewska.

W rejonie stacji Księcia Janusza pasażerowie jadący na Bemowo będą mogli skorzystać z przystanku Metro Księcia Janusza 02. Z kolei z Bemowa w stronę stacji Księcia Janusza pojazdy będą zabierać chętnych z punktu Metro Bemowo 01. Rozkłady jazdy przygotowano w ten sposób, aby autobusy linii ZM2 i 523 odjeżdżały ze wspólnych przystanków całkowicie naprzemiennie, co ułatwi płynną podróż.

Budowa stacji Lazurowa wymusza zmiany. Dlaczego trasa M2 jest krótsza?

Przedstawiciele przewoźnika wyjaśniają, że tymczasowe wyłączenie z ruchu fragmentu linii M2 jest absolutnie niezbędne do przeprowadzenia skomplikowanych robót. Ich głównym celem jest połączenie funkcjonującej już stacji Bemowo z nowo budowaną stacją Lazurowa, a także znaczna rozbudowa niezbędnej infrastruktury technicznej na tym obszarze.

Przez trzy dni przerwy w funkcjonowaniu podziemnej kolejki zaplanowano szereg intensywnych prac do wykonania:

robotnicy ułożą ok. 4,5 km kabli średniego napięcia (czyli kabli przesyłających energię elektryczną o napięciu wyższym niż w zwykłych instalacjach domowych, wykorzystywaną do zasilania infrastruktury metra); dokładnie będzie to 6 przewodów w tunelu lewym i 3 przewody w tunelu prawym; instalacja ta zapewni zasilanie stacji Bemowo ze stacją Lazurowa oraz stworzy awaryjne, zapasowe połączenie zasilania na potrzeby bezpieczeństwa;

zamontują ok. 1 km anten sieci komórkowej (GSM), co umożliwi korzystanie z telefonów komórkowych w tunelu i ok. 1 km anten systemu radiołączności;

rozbudują system przeciwpożarowy oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy (czyli systemu komunikatów głosowych używanych w sytuacjach zagrożenia), w tym: montaż czujników wykrywających zagrożenia; instalację ręcznych ostrzegaczy pożarowych (przycisków alarmowych); montaż głośników w łączniku między torami odstawczymi a tunelem;

ułożą dwa światłowody o łącznej długości ok. 2 km.

