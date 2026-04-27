"Pomnik Komedii Smoleńskiej". Chcieli odkręcić obraźliwy żart w Google Maps, wyszło z błędem

W Mapach Google pojawiła się kontrowersyjna nazwa pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej.

Zmieniono ją na "Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 r.".

Późniejsza próba korekty doprowadziła do wyświetlania poprzedniej nazwy z błędem ortograficznym.

Obraźliwa nazwa w Mapach Google

Do niecodziennej sytuacji doszło w Mapach Google, gdzie użytkownicy zauważyli zmienione oznaczenie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Obiekt znajdujący się na placu Piłsudskiego w Warszawie został opisany w sposób odbiegający od oficjalnej nazwy. W podstawowym widoku mapy pojawiło się określenie „Pomnik Ofiar Komedii Smoleńskiej 2010 r.”.

W pewnym momencie ktoś najwyraźniej podjął próbę cofnięcia tej ingerencji i przywrócenia właściwej nazwy. Zakończyła się jednak wpadką. Obecnie, po kliknięciu w obiekt, pojawia się „Pomnik TRAGEDI Smoleńskiej”, zawierająca błąd.

Jak to możliwe?

Zdarzenie to nie wynika z usterki systemu ani świadomej ingerencji administratorów Google. Serwis dopuszcza bowiem możliwość zgłaszania zmian przez użytkowników posiadających status lokalnych przewodników, którzy mogą proponować nowe nazwy i opisy miejsc. Zdarzają się żarty, głównie z obiektów związanych z polityką. Akceptacja nowych nazw przebiega w dużej mierze automatycznie, bez bezpośredniego udziału człowieka, co w tym przypadku mogło sprawić, że nie wychwycono ani prowokacyjnej treści, ani późniejszego błędu językowego.

Nie można wykluczyć, że inni użytkownicy zdążyli już zareagować i zgłosić nieprawidłowości. Jeśli tak się stało, poprawka powinna zostać wdrożona stosunkowo szybko, a oficjalna nazwa wróci na mapę.

To nie pierwszy tego typu przypadek. W przeszłości wielokrotnie dochodziło do żartobliwych ingerencji w nazwy przestrzeni publicznej. Głośno było choćby o „ul. Inflacji Morawieckiego” w Lublinie, „ul. Imperatora Kaczafiego” w Krakowie czy „Toalecie Miejskiej im. Rafała Trzaskowskiego” w Warszawie.