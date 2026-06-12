Koniec twierdzy na Woronicza? Po dwóch i pół roku od przejęcia TVP otwierają główną bramę

Dla przeciętnego widza może to wydawać się jedynie zmianą organizacyjną. Dla pracowników telewizji i osób pamiętających wydarzenia sprzed dwóch i pół roku to jednak symboliczny koniec epoki.

Wszystko zaczęło się 20 grudnia 2023 roku

To był dzień, który na trwałe zapisał się w historii mediów publicznych. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Kilka godzin później o godzinie 11:18 nagle z anteny zniknęło TVP Info. Program informacyjny został przerwany, a widzowie obserwowali bezprecedensowe wydarzenia rozgrywające się na żywo.

Przed siedzibą telewizji przy Woronicza zaczęli gromadzić się politycy Prawa i Sprawiedliwości, działacze oraz sympatycy partii. Na miejsce przyjechał też Jarosław Kaczyński. W budynku trwała walka o kontrolę nad mediami publicznymi.

W kolejnych godzinach pod TVP pojawiły się policyjne radiowozy. Funkcjonariusze odbierali zgłoszenia dotyczące przepychanek i konfliktów. Wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wieczorem odbyły się pierwsze protesty.

Woronicza zamieniła się w twierdzę

Kilka dni później przed głównym wejściem stanęły barierki. Ochrona szczegółowo kontrolowała osoby wchodzące do budynku. Dostęp do części obiektów został ograniczony, a wejście od strony ul. Samochodowej przestało pełnić funkcję reprezentacyjnej bramy telewizji.

Przez następne miesiące właśnie ten obraz utrwalił się w świadomości wielu osób. Telewizja publiczna funkcjonowała już pod nowym kierownictwem, ale ślady grudniowych wydarzeń pozostawały widoczne każdego dnia.

Pracownicy przyzwyczaili się do nowych zasad. Goście byli kierowani innymi wejściami, ruch samochodowy odbywał się według nowych procedur, a wokół budynku regularnie pojawiały się dodatkowe zabezpieczenia.

Przełom po 2,5 roku

Teraz ma się to zmienić.

Jak „Super Express” nieoficjalnie ustalił, od 15 czerwca od godziny 4 zostanie przywrócone wejście do budynku B od strony ul. Samochodowej. Korzystać z niego będą mogli pracownicy i współpracownicy posiadający aktywne identyfikatory, a także zaproszeni goście.

Ponownie otwarta zostanie również brama prowadząca na parking przed budynkiem. Dla wielu osób będzie to powrót do zasad obowiązujących jeszcze przed grudniem 2023 roku.

Co więcej warto wspomnieć, wejście, które niedługo zostanie otwarte, zostało całkowicie przebudowane. Powstały specjalne zapory przed budynkiem. W środku również pojawiły się delikatne zmiany. Bramki, przez które przechodzili goście i pracownicy, zostały przebudowane. A przy nich stanęła przeszklona ściana, która ma być odporna na ataki. Zamontowano również alarm.

Rok przed wyborami wraca normalność

Nie sposób nie zauważyć politycznego kontekstu tej decyzji. Do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostał około rok. To właśnie w takim momencie z przestrzeni wokół TVP znikają ostatnie najbardziej widoczne symbole konfliktu, który przez wiele miesięcy rozgrzewał polską politykę.

Jedni do dziś uważają, że przejęcie mediów publicznych było konieczne. Inni są przekonani, że doszło wtedy do złamania demokratycznych standardów. Spór trwa i zapewne szybko się nie skończy.

Jednak niezależnie od politycznych ocen jedno wydaje się bezsporne. Po blisko 30 miesiącach od wydarzeń, które wstrząsnęły Telewizją Polską, Woronicza przestaje przypominać oblężoną twierdzę.

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Policja strzeże siedziby TVP. Barierki, radiowozy i policjanci na Woronicza