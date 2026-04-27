Agnieszka wbiła nóż w brzuch ukochanego. Piotr wykrwawił się w szpitalu

Alicja Franczuk
2026-04-27 12:01

Dramat w Gostyninie. Agnieszka L. wbiła nóż w brzuch partnera. Ranny Piotr trafił do szpitala. Niestety pomimo starań lekarzy mężczyzna zmarł. Kobieta stanęła przed sądem. Została oskarżona o zabójstwo, chociaż ostatecznie została skazana za śmiertelne następstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Gostynin. Agnieszka wbiła nóż w brzuch Piotra

Do krwawego zdarzenia doszło 18 lipca 2024 r. w Gostyninie. Agnieszka L. zadała jeden celny cios nożem w brzuch swojego partnera Piotra G. Mężczyzna trafił do szpitala. Niestety, na skutek wstrząsu krwiotocznego dzień później zmarł.

Polecany artykuł:

"Pomnik Komedii Smoleńskiej". Chcieli odkręcić obraźliwy żart w Google Maps, wy…

Agnieszka L. oskarżona o zabójstwo, skazana za inny czyn

Partnerka mężczyzny, Agnieszka L. została oskarżona o zabójstwo. Kobieta stanęła przed sądem. Ostatecznie po przeprowadzeniu siedmiu rozpraw i uzyskaniu licznych opinii biegłych, Sąd Okręgowy w Płocku 4 marca 2026 r. skazał ją nie za zabójstwo, a za śmiertelne następstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Zmiana kwalifikacji prawnej czynu wyniknęła głównie z zachowania sprawczyni po popełnieniu przestępstwa i jednokrotnego, nieponowionego ugodzenia nożem pokrzywdzonego - wyjaśnił prokurator Bartosz Maliszewski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. - Odmienna kwalifikacja prawna czynu pozwoliła sądowi orzec karę 8 lat pozbawienia wolności, a nie co najmniej 10 lat – jak w przypadku zbrodni zabójstwa. Na oskarżoną nałożono także nawiązkę w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - dodał.

Prokurator Rejonowy w Gostyninie uznał wyrok za słuszny i sprawiedliwy i odstąpił od jego zaskarżania. Warto zaznaczyć, że orzeczenie sądu nie jest jeszcze prawomocne.

Polecany artykuł:

Karolina wbiła Igorowi 15-centymetrowy nóż w brzuch. „Weszło jak w masło” − twi…
Karolina wbiła Igorowi 15-centymetrowy nóż w brzuch. „Weszło jak w masło” − twierdziła
Galeria zdjęć 39
Z zazdrości wbiła Tomkowi nóż w brzuch
