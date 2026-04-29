Pożar wysypiska śmieci w Radomiu. Kłęby dymu widać z wielu kilometrów. Swąd doleciał do centrum

Duży pożar wysypiska śmieci w Radomiu na Wincentowie. 17 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem.

Gęsty dym i nieprzyjemny zapach unoszą się nad miastem, wyczuwalne są nawet w centrum.

Mimo uciążliwości, dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Pomimo to zaleca się zamykanie okien.

Strażacy walczą z ogniem na wysypisku śmieci w Radomiu

Pożar wybuchł w środę tuż po godzinie 5 rano na terenie składowiska odpadów na Wincentowie. Nad miastem pojawiła się ogromna chmura gęstego, czarnego dymu, którą widać nawet z bardzo dużej odległości. Mieszkańcy Radomia zwracają uwagę, że intensywny, duszący zapach palących się odpadów jest wyczuwalny nawet w centrum.

Na miejsce skierowano łącznie siedemnaście wozów strażackich, od kilku godzin trwa wymagająca akcja gaśnicza. Kapitan Adrian Skrzek, rzecznik prasowy miejscowej straży pożarnej, w rozmowie z Radiem ESKA przekazał szczegóły. Ogień objął już około 300 metrów kwadratowych wysypiska, a specyficzny teren znacznie utrudnia działania ratowników. Strażacy muszą stale przerzucać zalegające odpady i dokładnie polewać je wodą, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.

- Mamy problem z przelewaniem tych nagromadzonych śmieci, co znacząco utrudnia opanowanie ognia - przekazał rzecznik.

Apel do mieszkańców Radomia o zamykanie okien

Przedstawiciele służb ratowniczych uspokajają, że mimo bardzo duszącego zapachu w powietrzu nie ma powodów do paniki. Ulatniające się substancje nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i życia. Profilaktycznie jednak ratownicy proszą miejscową ludność o zachowanie zasad bezpieczeństwa. - Rekomendujemy, aby nie otwierać okien i ograniczyć wietrzenie mieszkań - mówi kpt. Skrzek.

Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Na razie strażacy nie wiedzą, co było przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby po zakończeniu akcji.