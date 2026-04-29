Finał Pucharu Polski na PGE Narodowym. Jak sprawnie dotrzeć na stadion i z niego wrócić?

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa powalczą o Puchar Polski 2026 na PGE Narodowym

W sobotnim spotkaniu o prestiżowe trofeum zmierzą się jedenastki Górnika Zabrze oraz Rakowa Częstochowa. Zabrzanie wywalczyli Puchar już sześciokrotnie, ale od 1972 roku nie zdołali powtórzyć tego sukcesu. Z kolei ekipa spod Jasnej Góry zwyciężała w rozgrywkach dwukrotnie, jednak doszło do tego zaledwie parę lat temu.

Nadchodzące widowisko elektryzuje fanów nie tylko przez wieloletnie oczekiwanie Górnika na triumf, ale także z uwagi na dobrą dyspozycję obu drużyn w zmaganiach ligowych. Zabrzanie po 30 kolejkach Ekstraklasy zgromadzili 49 punktów, ustępując w tabeli wyłącznie poznańskiemu Lechowi, który uzbierał 52 oczka. Z kolei piłkarze Rakowa zajmują czwartą lokatę z 46 punktami na koncie, remisując pod tym względem z trzecią Jagiellonią Białystok.

Pierwszy gwizdek sędziego w finale Pucharu Polski zabrzmi 2 maja punktualnie o godzinie 16:00.

Utrudnienia drogowe przy PGE Narodowym w Warszawie

Organizacja tak wielkiego wydarzenia sportowego nieuchronnie pociąga za sobą zmiany w ruchu drogowym wokół obiektu. Między godziną 14:00 a 16:00 kierowcy nie wjadą na teren Saskiej Kępy. W rejon ograniczony: Al. Poniatowskiego, Al. Waszyngtona, Międzynarodową, Al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz Al. Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego dostaną się jedynie m.in. autobusy komunikacji miejskiej.

Jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskich zmagań funkcjonariusze mogą podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu kolejnych ulic. Jeśli Sokola straci przejezdność na odcinku od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy z numerami 102, 125 i 202 zostaną skierowane Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, natomiast pojazdy linii 146 i 147 pojadą przez Wybrzeże Szczecińskie oraz Zamoście. Gdyby dodatkowo zamknięto ulice Zamoście i Zamoyskiego, autobusy 135 ruszą Targową, a trasy 146 i 147 poprowadzą przez Al. Zieleniecką. Zablokowanie Al. Poniatowskiego, Al. Zielenieckiej oraz Ronda Waszyngtona wymusi modyfikacje w kursowaniu linii: 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509 i 521. Autobusy: 111, 117, 158, 166, 507 i 521 pojadą Mostem Łazienkowskim, a 166 z Kabat wróci Mostem Świętokrzyskim.

"Ok. godz. 17:45 policjanci mogą zamknąć Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507 i 521 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza. Tramwaje pojadą objazdami: 7 Mostem Śląsko-Dąbrowskim; 9 i 74 - po stronie śródmiejskiej dojadą do Pl. Starynkiewicza, a na prawym brzegu do przystanku przy Al. Zielenieckiej, 22 będą jeździły tylko po stronie Pragi: Grochowską, Al. Zieleniecką i Al. Waszyngtona" - przekazał ratusz.

Komunikacja miejska w dniu finału Pucharu Polski

Najlepszym sposobem na dotarcie na stadion pozostaje komunikacja miejska, a w szczególności druga linia metra, której stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie areny. Na kibiców czekać będą także autobusy i tramwaje. Jeśli pojawi się taka potrzeba, ZTM zapowiada uruchomienie dodatkowych kursów na linii 7 z Pl. Starynkiewicza do Al. Zielenieckiej.

Kiedy sportowe zmagania dobiegną końca, z okolic Ronda Waszyngtona wyruszą wzmocnione kursy autobusów 138 i 509, wiozące pasażerów w stronę Bokserskiej, Gocławia oraz Winnicy. Uczestnicy wydarzenia będą mogli również liczyć na częstsze odjazdy pociągów metra M2 na Bemowo. Pojawią się także dodatkowe tramwaje z numerami 9 [w obu kierunkach: Gocławek - Grochowska - Al. Waszyngtona - Al. Zieleniecka - Al. Zieleniecka 11 (bez postoju)] oraz 26 (w kierunku Metro Młociny: Al. Zieleniecka 05 - Targowa - … - Wolska - Skierniewicka - Rogalińska 03).

Co istotne, pomiędzy 12:10 a 13:50, a także od 19:30 do 21:25 pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich przejadą przez stację Warszawa Stadion bez postoju. Mogą też kursować w skróconych lub zmienionych relacjach lub zostaną odwołane. W godzinach 11:00-23:00 wprowadzone będzie wzajemne honorowanie wszystkich biletów WTP i KM w pociągach SKM i KM w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Pasażerowie z biletami kartonikowymi, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą napisać na nich datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym.

TEST KEBABA ŁUKASZA PODOLSKIEGO W ZABRZU | Futbologia