Wielka podziemna budowa w stolicy. Tak powstaje stacja metra Lazurowa

Bemowo w budowie: nowe stacje coraz bliżej

Wtorkowe przedpołudnie zgromadziło licznych dziennikarzy na placu budowy stacji Lazurowa na Bemowie. To jedna z trzech kluczowych lokalizacji, gdzie powstają nowe przystanki drugiej linii metra, stanowiące przedłużenie istniejącej trasy M2, biegnącej z Bródna na zachód miasta. Oprócz Lazurowej, intensywne prace budowlane prowadzone są również na stacjach Chrzanów i Karolin.

Rozmach inwestycji jest imponujący. Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy generalnego wykonawcy, firmy Gülermak, podkreśla skalę zaangażowania: "Od początku budowy wydaliśmy 7000 imiennych przepustek dla pracowników. To pokazuje, ile osób jest zaangażowanych w prace nad przedłużeniem metra."

Podczas wizyty na budowie można było podziwiać zarówno antresolę, jak i poziom -1, gdzie znajdować się będą perony. Widać już ułożone szyny, po których wkrótce przemieszczać się będą pociągi, a na placu budowy pojawiły się już też pierwsze schody ruchome. Do pełnego wykończenia pozostają jeszcze elementy architektoniczne stacji, takie jak ściany i sufity.

Nie tylko pod ziemią dzieje się dużo. Powierzchnia również zostanie odmieniona. Rzecznik Sawicki zapowiedział, że "mamy w planach posadzenie rekordowej liczby 1600 drzew." Większość z nich stworzy zielone otoczenie Stacji Techniczno-Postojowej Karolin, budowanej równolegle z pasażerskimi stacjami, tuż przy zachodniej granicy Warszawy.

Kiedy pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego odcinka metra do Karoliny? Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, informuje: "Prace na wszystkich 3 stacjach są na zbliżonym poziomie. Termin kontraktowy zakończenia prac budowlanych to 9 listopada 2026. Jeśli zostanie on dotrzymany, pierwsi pasażerowie mogą pojawić się na przełomie roku.

Wcześniej, bo już w wakacje, planowane są pierwsze testy z udziałem pociągów, choć ich przeprowadzenie uzależnione jest od podłączenia energetycznego, którego nowy odcinek metra wciąż nie posiada.

Ursus na horyzoncie: nowe stacje M2 w planach

Choć wydawało się, że budowa trzech stacji na Bemowie zakończy rozbudowę linii M2, plany Metro Warszawskiego idą dalej. Coraz bardziej realne staje się przedłużenie tej linii na Ursus. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na prace przedprojektowe, obejmujące czterokilometrowe przedłużenie M2 o trzy kolejne stacje. Wybrany wykonawca będzie miał półtora roku na przygotowanie projektu koncepcyjnego i niezbędnej dokumentacji.

To jednak dopiero początek długiego procesu. Mimo że miasto unika oficjalnych deklaracji, nieoficjalnie mówi się, że mieszkańcy Ursusa doczekają się podziemnej kolejki dopiero w 2033 roku, i to w najbardziej optymistycznym scenariuszu. Perspektywa metra dla Ursusa jest jednak obiecująca i z pewnością wpłynie na rozwój tej części Warszawy.