Był szefem kuchni w restauracjach w Warszawie. Znała go cała Polska. Tomasz Jakubiak zmarł rok temu

Piotr Lis
2026-04-30 12:25

Rok temu, 30 kwietnia 2025 roku, zmarł Tomasz Jakubiak − znany i ceniony kucharz, dziennikarz kulinarny oraz osobowość telewizyjna, który przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej gastronomii. Informacja o śmierci wstrząsnęła jego fanami, jak i całym środowiskiem kulinarnym, które pożegnało go jako człowieka pełnego pasji, zaangażowania i miłości do gotowania oraz lokalnych produktów.

Pożegnanie wybitnego kucharza

Tomasz Jakubiak był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej gastronomii. Zasłynął z promowania lokalnych produktów oraz nowoczesnego podejścia do kuchni polskiej. Jego odejście wstrząsnęło fanami i środowiskiem kulinarnym.

Kucharz i dziennikarz kulinarny zmarł po długiej walce z agresywnym nowotworem jelita cienkiego i dwunastnicy, który dał przerzuty do kości, miednicy i kręgosłupa. Jakubiak nie ukrywał choroby i dzielił się etapami leczenia, szukając pomocy publicznie i walcząc do końca.

Od diagnozy po leczenie w Izraelu

Gdy terapia w Polsce nie przynosiła rezultatów, podjął leczenie w specjalistycznej klinice w Izraelu. Koszty terapii zostały pokryte dzięki zbiórce, która zgromadziła ponad milion złotych.

Pod koniec marca 2025 roku wrócił na krótko do Polski, jednak jego stan się pogorszył. W kwietniu został przetransportowany do kliniki w Atenach, gdzie miał kontynuować leczenie. Mimo intensywnej terapii nie udało się go uratować. Jak poinformowano, ostatnie dni spędził w otoczeniu najbliższych.

W swojej karierze Jakubiak był szefem kuchni w restauracjach „Winnica” w Zielonej Górze oraz „Cafe Szparka” w Warszawie. W 2013 roku otworzył także bar szybkiej obsługi z kuchnią meksykańską „S’poco Loco” w Warszawie. Lokal ten rozwijał koncepcję „zdrowego fast foodu”, opartego na naturalnych składnikach i intensywnych smakach inspirowanych kuchnią tex-mex.

Był znany z programów kulinarnych takich jak „Jakubiak lokalnie”, „Jakubiak rodzinnie”, „Jakubiak z miłości do lokalności” czy „Jakubiak rozgryza Polskę”. Prowadził również program „Sztuka mięsa” oraz pojawiał się jako ekspert w programach śniadaniowych. Współpracował z magazynami i portalami branżowymi, a od 2022 roku był ambasadorem Banku Polskiej Spółdzielczości.

W 2023 roku dołączył do jury programu „MasterChef”, wcześniej występował tam jako gość specjalny. W 2024 był również jurorem „MasterChef Nastolatki”. W tym samym roku poinformował publicznie o swojej chorobie.

Pamięć o Tomaszu Jakubiaku

13 maja 2025 roku Tomasz Jakubiak został pochowany na cmentarzu komunalnym Północnym w Warszawie. W sierpniu 2023 roku poślubił Anastazję Mierosławską, z którą miał syna Tomasza, urodzonego w 2020 roku.

