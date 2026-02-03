Ryszard Rynkowski staje przed sądem! Grożą mu trzy lata więzienia. Znamy szczegóły

2026-02-03 12:00

Miniony rok był dla niego koszmarem. W połowie września zmarła nagle jego 52-letnia żona. W dodatku Ryszard Rynkowski (74 l.) ma na głowie problemy z prawem. W czerwcu miał dojechać na festiwal w Opolu. Wyruszył swoim autem z domu, ale spowodował kolizję. Gdy znalazła go policja, okazało się, że jest pod wpływem alkoholu. Teraz przyjdzie mu za to odpowiedzieć. Rynkowski ma w sądzie aż dwie sprawy. Grożą mu kara finansowa i nawet 3 lata więzienia.

Ryszard Rynkowski stanie przed sądem. Ma aż dwie sprawy

Zła passa Rynkowskiego zaczęła się z początkiem lata. 14 czerwca miał stawić się na festiwalu w Opolu na benefisie Jacka Cygana. Nie dotarł. Wcześniej bowiem uczestniczył w stłuczce samochodowej, do której doszło niedaleko miejsca jego zamieszkania. Poszkodowany kierowca rozpoznał gwiazdora sceny. Policjanci zastali Rynkowskiego w jego domu. Był pijany. Badanie wskazało 1,84 promila alkoholu w jego organizmie. Muzyk zapewniał, że spożył go dopiero po wypadku. Opinia biegłych tego nie potwierdza. O winie Rynkowskiego zdecyduje teraz sąd.

9 kwietnia ma odpowiadać za czyn z artykułu 86, paragrafu 2 kodeksu wykroczeń, który dotyczy spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Grozi za to do 30 dni aresztu, miesiąc ograniczenia wolności i grzywna nie mniejsza niż 2500 złotych.

Rynkowski trafi do więzienia?

Druga sprawa jest jeszcze poważniejsza. Miejscowa prokuratura również oskarżyła wokalistę o jazdę po pijanemu czyli przestępstwo wypełniające znamiona czynu z artykułu 178, paragraf 1, który zaostrza odpowiedzialność karną sprawców wypadków i katastrof komunikacyjnych, którzy byli nietrzeźwi. Grozi mu za to do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do 15 lat.

W minioną sobotę Ryszard Rynkowski wrócił na scenę. Miał problemy z chodzeniem. Śpiewanie też nie szło mu najlepiej, choć starał się z całych sił. Nie dokończył koncertu. Na scenie wyznał, że ostatni rok był dla niego bardzo ciężki.

Miejmy nadzieję, że jego życie jeszcze się poukłada.

Ryszard Rynkowski słania się na scenie. Mówi o zmarłej żonie. "Jest mi ciężko"
RYSZARD RYNKOWSKI