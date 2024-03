Rozdzierające serce zdjęcia Bruce'a Willisa. Demi Moore nie kryła emocji!

W marcu 2022 roku Bruce Willis ogłosił zakończenie kariery z powodu postępującej utraty pamięci. Niemal rok po tej informacji, w lutym 2023, jego rodzina poinformowała, że aktor cierpi na formę demencji, nazywaną otępieniem czołowo-skroniowym. "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a postępował i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - komentowała rodzina aktora. Stan Willisa niestety z każdym miesiącem się pogarsza, a jego bliscy robią, co tylko mogą, by być z nim w tych trudnych momentach, wspierać go i próbować żyć na tyle normalnie, na ile to możliwe.

Urodziny Bruce'a Willisa. "Kochamy Cię"

Pod koniec ubiegłego roku żona gwiazdora udzieliła szczerego wywiadu o chorobie ukochanego. "Demencja jest trudna. To trudne dla osoby, u której zdiagnozowano tę chorobę, jest to również trudne dla rodziny. Nie inaczej jest w przypadku Bruce’a, mnie i naszych dziewcząt [para ma dwie córki w wieku 10 i 12 lat - przyp. red.]. Kiedy mówią, że to choroba rodzinna, mają rację, rzeczywiście tak jest" - mówiła Emma Heming (45 l.). Willis ma w sumie pięć córek - trzy najstarsze pochodzą z jego wieloletniego związku z aktorką, Demi Moore. Nie tak dawno został również dziadkiem.

Bruce Willis choruje na demencję

Teraz obchodził 69. urodziny. Z tej okazji Demi Moore, która pozostaje z aktorem w wielkiej przyjaźni, opublikowała na swoim koncie na Instagramie chwytające za serce zdjęcia. Na jednym z nich widać siedzącego w fotelu Willisa, nad którym ze wzruszeniem w oczach pochyla się jego była żona. Na kolejnym Bruce został uchwycony z maleńką wnuczką, a na jeszcze jednym widać go z trzema córkami Demi i jego, gdy były małe. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, BW! Kochamy Cię i jesteśmy za Ciebie bardzo wdzięczni" - napisała. Trudno powstrzymać łzy.

Bruce Willis to jeden z najważniejszych aktorów swojego pokolenia. Jego genialne role w serii "Szklana pułapka", w filmach "Szósty zmysł", "Piąty element", "12 małp" czy "Pulp Fiction" zna chyba każdy. W ostatnich latach można go głównie kojarzyć z mniej ambitnych produkcji. Wyjaśnia to "New Zeland Herald". "Od około dwóch lat Bruce Willis masowo produkował filmy, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy, póki jeszcze był w stanie grać. Tylko w 2022 roku swoją premierę miało w sumie 11 filmów z udziałem gwiazdora, z czego większość to kino klasy B"

