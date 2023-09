Żona Bruce'a Willisa przekazała łamiącą serce wiadomość. To już koniec?!

Co za tragedia. Nie żyje wielki gwiazdor seriali! Widzowie go kochali

W marcu zeszłego roku Bruce Willis (67 l.) ogłosił zakończenie kariery z powodu postępującej utraty pamięci. Niemal rok po tej informacji, w lutym 2023, jego rodzina poinformowała, że aktor cierpi na formę demencji, nazywaną otępieniem czołowo-skroniowym. "Od czasu ogłoszenia diagnozy afazji Bruce'a wiosną 2022 roku, stan Bruce'a postępował i obecnie mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to czujemy ulgę, że w końcu mamy jasną diagnozę" - komentowała rodzina aktora.

Żona Bruce'a Willisa: "Demencja to choroba rodzinna"

Teraz, pół roku po tych doniesieniach, 44-letnia Emma Heming, żona aktora, udzieliła pierwszego oficjalnego wywiadu od czasu diagnozy i podzieliła się z fanami strasznymi wieściami na temat ikony Hollywood. W poniedziałek, 25 września, pojawiła się w popularnym programie "Today". "Demencja jest trudna. To trudne dla osoby, u której zdiagnozowano tę chorobę, jest to również trudne dla rodziny. Nie inaczej jest w przypadku Bruce’a, mnie i naszych dziewcząt [para ma dwie córki w wieku 9 i 11 lat - przyp. red.]. Kiedy mówią, że to choroba rodzinna, mają rację, rzeczywiście tak jest" - przyznała.

Bruce Willis ma demencję. "Nawet nie wiem, czy on o tym wie"

Stwierdziła także, że tak naprawdę diagnoza, jaką usłyszała była jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. "W końcu zrozumieć, co się dzieje, aby móc zaakceptować to, co jest, nie czyni tego mniej bolesnym, ale… sama wiedza o tym, co dzieje się z Bruce’em, trochę to ułatwia" - powiedziała. Zapytana przez gospodynię programu o to, czy aktor zdaje sobie sprawę z tego, w jakim jest stanie, przyznała, że nie wie. "Tak naprawdę nie mam pojęcia, czy on w ogóle wie, co się z nim dzieje. To bardzo smutne i trudne".

Bruce Willis - wielki gwiazdor Hollywood

Bruce Willis to jeden z najważniejszych aktorów swojego pokolenia. Jego genialne role w serii "Szklana pułapka", w filmach "Szósty zmysł", "Piąty element", "12 małp" czy "Pulp Fiction" zna chyba każdy. W ostatnich latach można go głównie kojarzyć z mniej ambitnych produkcji. Wyjaśnia to "New Zeland Herald". "Od około dwóch lat Bruce Willis masowo produkował filmy, aby zarobić jak najwięcej pieniędzy, póki jeszcze był w stanie grać. Tylko w 2022 roku swoją premierę miało w sumie 11 filmów z udziałem gwiazdora, z czego większość to kino klasy B". Willis jest byłym mężem Demi Moore, z którą ma trzy córki.

Bruce Willis’ wife Emma is opening up about her role as a “care partner” and their family’s journey on the TODAY show in her first interview since Bruce was diagnosed with frontotemporal dementia.@EmilieIkedaNBC shares more on the interview in honor of FTD awareness week. pic.twitter.com/PCIKoHKSYa— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) September 26, 2023

