Coraz chudsza Demi Moore króluje na czerwonym dywanie. Najpierw eksplozja różu, potem rockowa czerń!

Festiwal Filmowy w Cannes: Paweł Pawlikowski z szansą na Złotą Palmę

W maju Cannes zamienia się w prawdziwą stolicę filmu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbywa się już po raz siedemdziesiąty dziewiąty. Wydarzenie zostało uroczyście otwarte 12 maja przez Quentina Tarantino i potrwa do soboty. Przez prawie dwa tygodnie na Lazurowym Wybrzeżu bawią największe gwiazdy światowego kina.

Nie brakuje i polskich akcentów. W konkursie głównym o legendarną Złotą Palmę walczy "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. Film miał swoją festiwalową premierę w ubiegły czwartek i został doskonale przyjęty. Po seansie dzieło nagrodzono 6-minutową owacją na stojąco. W konkursie są jeszcze współprodukowane przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza "Historie równoległe" oraz krótkometrażowe "Spiritus Sanctus" w reżyserii Michała Toczka.

Zobacz również: Liche ramionka w Cannes. Wychudzone sylwetki gwiazd budzą niepokój. Tylko spójrzcie na Demi Moore!

Demi Moore królową czerwonego dywanu w Cannes

Festiwal w Cannes to nie tylko kino, ale również moda. Gwiazdy światowego kina na czerwonym dywanie prezentują przekrój modowych trendów. Jedną z największych gwiazd festiwalu jest Demi Moore. 63-letnia aktorka jest jedną z jurorek tegorocznego konkursu, dlatego nie może jej zabraknąć na filmowych premierach oraz imprezach towarzyszących.

Po sukcesie "Substancji" aktorka przeżywa drugą zawodową młodość. Każde jej wyjście wywołuje falę komentarzy. Nie da się ukryć, że aktorka wygląda zjawiskowo niemal w każdej stylizacji. Do Cannes zabrała pokaźną garderobę i za każdym razem prezentuje inne oblicze. W sobotę, 18 maja podczas premiery "Paper Tiger" wyglądała jak księżniczka. Moore zaprezentowała się w oszałamiającej różowej sukni z wielką kokardą na gorsecie.

Z kolei dwa dni później wkroczyła na czerwony dywan stylizacji, która była niemal przeciwieństwem jej bajkowej kreacji. Na premierze produkcji "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu pojawiła się ubrana od stóp do głów w czerń. Jurorka porzuciła efektowne suknie na rzecz bardziej awangardowej kreacji - długich zamszowych spodni oraz topu z piór, który ciągnął się aż do samej ziemi.

Która stylizacja bardziej przypadła wam do gustu?

Zobacz również: Wiktoria Gąsiewska w spektakularnej sukni bawi się w Cannes. Jak księżniczka!

27

Sonda Czy podoba ci się Demi Moore? Tak Nie