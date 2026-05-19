Widzowie "Love is Blind: Polska" wskazali, która para przetrwa. Te wyniki mocno zaskakują

Ostatni odcinek debiutanckiej odsłony "Love is Blind: Polska" zadebiutuje na platformie już w środę 20 maja, ujawniając ostateczne decyzje narzeczonych przy ołtarzu. Następnie widzów czeka specjalny odcinek Reunion, pokazujący losy zakochanych wiele miesięcy po zakończeniu zdjęć. Zaledwie siedem dni temu poprosiliśmy was o wskazanie w internetowej ankiecie relacji z największym potencjałem. Ostateczne rezultaty głosowania okazały się dla nas sporym zaskoczeniem.

Kto przetrwa w "Love is Blind: Polska"? Widzowie wybrali swoich faworytów

Tuż przed decydującymi rozstrzygnięciami z walki o uczucie w "Love is Blind: Polska" zrezygnowali Krzysztof i Malika. Kobieta odeszła od partnera z powodu zdrady, jakiej dopuścił się ten niezdecydowany uczestnik. W efekcie na placu boju zameldowali się: Marta i Damian, Julia i Kamil "Uno", Julita i Jacek oraz Daria i Filip. Postanowiliśmy zapytać, który z tych duetów ma największe szanse stworzyć najtrwalszy związek na lata.

Uczestnicy sondy nie mieli wątpliwości co do absolutnych zwycięzców – z ogromną przewagą głosów triumfowali Marta i Damian. O ile ta pozycja wydawała się w pełni przewidywalna, o tyle kompletnie nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiej liczby fanów wierzących w szczęśliwe zakończenie u Julity i Jacka. Warto przypomnieć, że ich początkowo obiecujący kontakt zaczął się drastycznie sypać jeszcze w trakcie greckich wakacji. Dokładne zestawienie z naszego badania dla "Love is Blind: Polska" prezentuje się następująco:

Marta i Damian - uzyskali 1767 głosów, Julita i Jacek - zgromadzili 263 głosy, Julia i Kamil "Uno" - otrzymali 221 głosów, Daria i Filip - zyskali 172 głosy.

ZOBACZ TEŻ: Julita z "Love Is Blind" o udziale w programie. Tak zareagowali na to uczniowie

Tajemnicze słowa w "Love is Blind: Polska". Co Jacek powiedział Julicie?

Bodaj największą zagadką całego sezonu "Love is Blind: Polska" pozostaje niestosowny żart, jakim Jacek uraczył Julitę w trakcie pobytu w Grecji. Wciąż nie ujawniono dokładnych słów mężczyzny, ale partnerka była kompletnie zdruzgotana i zszokowana jego wypowiedzią, a więź między tą dwójką obumarła praktycznie natychmiast. Internetowe plotki sugerują, że odpowiedź na to nurtujące pytanie poznamy dopiero podczas specjalnego spotkania Reunion na platformie Netflix. Konkretna data premiery epizodu nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, chociaż wiele wskazuje na to, że nagranie trafi do sieci dopiero w czerwcu.

ZOBACZ TEŻ: Co piją uczestnicy "Love is Blind" w złotych kieliszkach? Nie są puste!