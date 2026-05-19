Viki Gabor konsekwentnie przeciwko Izraelowi. Tak zachowała się na Eurowizji 2024

Adrian Rybak
2026-05-19 13:44

W tegorocznym polskim jury Eurowizji 2026 to właśnie Viki Gabor jako jedyna uplasowała Izrael na szarym końcu. Okazuje się, że młoda artystka nie po raz pierwszy wyraziła swój sprzeciw wobec uczestnictwa tego kraju w muzycznej rywalizacji. Już dwa lata temu dawała jasne sygnały. Jak postąpiła w 2024 roku?

Na nastoletnią artystkę posypały się negatywne komentarze po informacji, że Polska przyznała Izraelowi maksymalną notę 12 punktów w finale Eurowizji 2026. Viki Gabor weszła w skład polskiego gremium jurorskiego liczącego siedem osób. Niedługo później wyszło na jaw, że triumfatorka Eurowizji Junior jako jedyna nie umieściła izraelskiego występu w czołowej dziesiątce. Co ważniejsze, oceniła go najniżej, jak to możliwe. W mediach społecznościowych wokalistka znana z hitu "Superhero" napisała na Instagramie, że jest jej przykro z powodu braku zaufania ze strony fanów, podkreślając, że w jej osobistym rankingu reprezentacja Izraela zajęła 24. pozycję na 24 możliwe. Stali obserwatorzy piosenkarki doskonale zdają sobie sprawę, że jej niechęć do obecności Izraela w tym konkursie nie jest niczym nowym.

Viki Gabor i konsekwentny bojkot Izraela od dwóch edycji Eurowizji

Swój sprzeciw wobec udziału Izraela w Eurowizji Viki Gabor zademonstrowała już w edycji z 2024 roku. Wówczas to przez kontynent przetoczyła się fala protestów po akceptacji przez Europejską Unię Nadawców piosenki "Hurricane" w wykonaniu Eden Golan, w której doszukiwano się politycznych podtekstów i nawiązań do wojny z Hamasem. Pełniąca wtedy funkcję podawacza punktów z ramienia Polski, młoda wokalistka obwieściła przekazanie 12 punktów dla późniejszego triumfatora ze Szwajcarii. Zaraz po zakończeniu transmisji, na profilu artystki na Instagramie zagościł symbol arbuza, będący niepisanym znakiem solidarności z Palestyną w internecie. Kolejny rok przyniósł udostępnianie przez Viki Gabor materiałów na TikToku nawołujących do bojkotowania Izraela, co dowodzi jej wieloletniego zaangażowania w tę sprawę.

