Skolim podpadł Edycie Górniak. Za kulisami w Łodzi zrobiło się nieprzyjemnie

Edyta Górniak i Skolim byli gwiazdami wielkiego koncertu radiostacji RMF przed Manufakturą w Łodzi. By podziwiać artystów, ściągnęły istne tłumy - i to z różnych rejonów Polski. Niestety, publiczność długo musiała czekać na występy. Edyta Górniak, by uspokoić swoich fanów, poinformowała ich na swoim Instagramie, z czego wynikało duże opóźnienie czasowe.

Cześć, kochani. Całuję wszystkich, którzy przyjechali na nasz koncert. Nasz koncert się opóźni dlatego, że Skolim się spóźnił i dopiero zaczyna swój koncert, który miał się właśnie kończyć. Tak więc proszę was o cierpliwość. Do zobaczenia

- powiedziała Edyta Górniak prosto ze swojej garderoby.

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Kulisy koncertu Górniak i Skolima w Łodzi

Edyta Górniak słusznie wyjaśniła powody opóźnienia imprezy, tym samym oczyszczając się z ewentualnych zarzutów, że to przez nią publiczność musi czekać przed sceną w dużym upale. Skolim nie wyjaśnił powodów spóźnienia. Te mogły być niezależne od niego i wynikać choćby z korków na drogach. Wiadomo jednak, że tego dnia Skolim zagrał jeszcze dwa inne koncerty. To stała praktyka artysty, który wykorzystuje swoje pięć minut sławy, występując nawet po kilkanaście razy w tygodni - i tak przez całe wakacje. O spóźnienia jest więc nietrudno...

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Górniak i Skolim spijają sobie z dzióbków

Nie oznacza to jednak konfliktu gwiazd. Edyta Górniak nie kryje swojej sympatii do Skolima i jego piosenek. W jednym z wywiadów wokalistka przyznała, że zdarza jej się do nich tańczyć. - Skolim ma takie utwory wspaniałe, że się wszyscy bawią. Oczywiście, że tańczę do tych utworów - powiedziała w jednym z wywiadów.

Skolim zachwycony Edytą Górniak. Nagrają duet?

Skolim nie pozostaje jej dłużny. Niedawno wyjawił, że miał okazję spotkać się z Edytą Górniak na kawie. I jest nią oczarowany. - Spotkałem się z Edytą na żywo. Miałem przyjemność kawkę sobie z nią strzelić. Były przytulasy - powiedział.

Kiedy będzie wspólna piosenka i taniec? Ciężko mi powiedzieć, bo z czasem jest gorzej. Myślę, że gdyby tego czasu było więcej, to już bym z Edytą dla samego faktu rozmowy, spędzenia z nią czasu i wymiany doświadczeń już jakiś projekt z nią zrobił, jakieś muzyczne dziecko, myślę, że bym się temu oddał. Bardzo ją szanuję, bardzo ją lubię. Jest bardzo ciepłym człowiekiem. Jej życie to w pełni muzyka. Na pewno jej nie zostawię. (...) Cudowna osoba, bardzo ciepła. Tylko i wyłącznie pozytywne opinie mogę wyrazić na jej temat. Fajna, sympatyczna dziewczyna

- powiedział Skolim w jednym z wywiadów.

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Czekacie na duet Edyty Górniak i Skolima?

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Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach