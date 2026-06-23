Piekło zamarzło! Nagle na drodze Moniki Olejnik wyrósł... Jarosław Jakimowicz! Jej reakcja mówi wszystko

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-06-23 4:15

Tego chyba nawet paparazzi się nie spodziewali. Pod ulubioną knajpką warszawskich celebrytów spotkali się... Monika Olejnik, znana z liberalnych sympatii, oraz Jarosław Jakimowicz - skrajnie prawicowy zadymiarz (niegdyś aktor). Jak zareagowali na swój widok? Wielu to zaskoczy!

Spotkanie na szczycie: Monika Olejnik i Jarosław Jakimowicz

Znany z takich dokonań życiowych jak rola w hicie "Młode Wilki", romans z Jolą Rutowicz w reality-show "Big Brother", okradanie grobów w Niemczech (do czego sam się przyznał w autobiografii) czy godne pożałowania wpisy w social-mediach (za które dostał wyrok i grzywnę za zniewagę i zniesławienie) Jarosław Jakimowicz niespodziewanie objawił się na drodze gwiazdy TVN, Moniki Olejnik. Kilka lat temu, gdy Jakimowicz był komentatorem TVP, mówił okropne rzeczy o prowadzącej "Kropkę nad I" - między innymi nazwał Olejnik i jej gości "trójką pacanów" i sugerował, że w przypadku dziennikarki TVN "palenie zioła ma jednak wpływ zgubny na organizm człowieka".

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W innym programie Jakimowicz w parze z Magdą Ogórek sugerowali, że program Moniki Olejnik nie jest programem politycznym, a modowym, a sama prowadząca nie daje nikomu dojść do głosu i pokrzykuje na gości. Obrażał ją z resztą nie tylko w TVP, ale i na swoim Instagramie.

Jakimowicz obrażał Olejnik, ale chyba mu wybaczyła...

W 2021 roku Jakimowicz w swojej relacji na Instagramie przedstawił zdjęcie czołowych dziennikarzy TVN-u, na czele z Anitą Werner, Moniką Olejnik, Katarzyną Kolendą-Zaleską czy Grzegorzem Kajdanowiczem. Fotografia jest obraźliwym fotomontażem, a na dole widnieje napis "Wolne stolce".

Jak widać jednak Monika chyba nie trzyma urazy... Gdy spotkali się pod modną knajpą w centrum Warszawy, najpierw zrobili zaskoczone miny, następnie kulturalnie się przywitali i zamienili kilka słów z uśmiechami na twarzy. Następnie rozeszli się, w dobrych humorach, każde w swoją stronę. Widać jak na dłoni, że skakanie sobie do gardeł pozostaje w występach na antenie, na żywo - gniew topnieje.

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Monika Olejnik w okularach przeciwsłonecznych, trzymająca telefon i małą czarną torebkę, w jasnoniebieskiej koszuli i jeansowej spódnicy, rozmawiająca z Jarosławem Jakimowiczem w jasnoniebieskiej koszuli i beżowych spodniach, którego widzimy z tyłu, oraz sam Jarosław Jakimowicz stojący w pomieszczeniu, a także Monika Olejnik idąca na zewnątrz. Więcej o spotkaniu na naszym portalu.
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JAROSŁAW JAKIMOWICZ
MONIKA OLEJNIK