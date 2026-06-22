"MasterChef Celebrity" w Polsce?! Michel Moran wskazał, która gwiazda powinna wystąpić

"MasterChef Celebrity" w Polsce? Michel Moran komentuje

Od debiutu programu w polskiej telewizji Michel Moran zasiada w jury i ocenia kulinarne popisy uczestników. Właśnie zakończono prace na planie piętnastej serii i naturalnie nasuwa się wątpliwość dotycząca odświeżenia sprawdzonej formuły. Istnieje mnóstwo lokalnych odsłon tego kulinarnego show. W Hiszpanii, z którą związana jest rodzina eksperta, rekordy popularności bije "MasterChef Celebrity", gdzie swoje umiejętności prezentują osoby ze świata show-biznesu. W wywiadzie dla ESKI z Adrianem Rybakiem, szef kuchni zastanawiał się, czy taki projekt ma szansę na sukces w polskich realiach.

ZOBACZ TAKŻE: Co jeść w lato? Magda Gessler zdradza, jakie produkty sezonowe wybierać

Michel Moran w wywiadzie dla ESKI. 15. edycja programu "MasterChef"

Oglądałem ten "Masterchef Celebrity" w Hiszpanii, bo mam telewizję hiszpańską. Jest fajny, jest ciekawy, tylko że to są inny rodzaj celebrity. Nie, że nasi nie są dobrzy, to nie o to chodzi. Tylko, że tam są zapraszani artyści, ludzi ze sceny teatralnej. To niekoniecznie celebrity telewizyjne, tylko że bardziej artyści, poeci, pisarze. Zawsze jest jedna albo dwie bardzo znane osoby telewizyjne. Czy teraz w Polsce czy jest na to miejsce?. Nie mam pojęcia. To już dyrektor programu zdecyduje - mówi Michel Moran dla ESKI.

Wymarzona kandydatka Michela Morana

Pomimo wahań dotyczących wdrożenia hiszpańskiego scenariusza na polskim gruncie, znany juror bez wahania wymienił postać, która idealnie pasowałaby do takiego programu.

20

Mieliśmy tutaj osobę, którą uwielbiałem na planie - Dorota Wellman. Dorota coś prostego gotowała, ale pysznie, niesamowicie. Mało tego! Kiedy porozmawialiśmy o tym daniu, to widać, że Dorota oprócz tego, że bardzo dobrze gotuje, ma smak - wskazał juror programu "MasterChef".

Wyzwanie dla znanych twarzy

Doświadczony restaurator pozostaje optymistą w kwestii dostępności kandydatów. Jest przekonany o tym, że rodzimy show-biznes kryje wielu pasjonatów gotowania, którzy z wielką chęcią zaprezentowaliby swoje talenty w specjalnym wydaniu formatu.