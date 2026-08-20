QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wakacjach nad polskim morzem. Zapomnij o komplecie

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-20 4:00

Czy polskie wybrzeże ma przed Tobą jeszcze jakieś tajemnice, czy może znasz je na wylot? Już w czwartek zapraszamy na pasjonujący test z geografii, który dotyczy Twoich ulubionych wakacyjnych destynacji nad Bałtykiem. To nie będzie łatwe zadanie – o komplet punktów możesz śmiało zapomnieć, bo przygotowaliśmy pytania, które zaskoczą nawet największych ekspertów!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wakacjach nad polskim morzem. Zapomnij o komplecie
Autor: Shutterstock (5)/ Shutterstock
QUIZ. Polskie morze. Bez 11/15 nie waż się pokazać z parawanem na plaży
Pytanie 1 z 15
Na rozgrzewkę: Rewal leży w województwie...

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