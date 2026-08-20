Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wakacjach nad polskim morzem. Zapomnij o komplecie
2026-08-20 4:00
Czy polskie wybrzeże ma przed Tobą jeszcze jakieś tajemnice, czy może znasz je na wylot? Już w czwartek zapraszamy na pasjonujący test z geografii, który dotyczy Twoich ulubionych wakacyjnych destynacji nad Bałtykiem. To nie będzie łatwe zadanie – o komplet punktów możesz śmiało zapomnieć, bo przygotowaliśmy pytania, które zaskoczą nawet największych ekspertów!