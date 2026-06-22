Zmarł Clive Davis, miał 94 lata. To on stworzył karierę Whitney Houston!

Okoliczności śmierci Clive'a Davisa. Z czym zmagał się menadżer Whitney Houston?

Clive Davis słynął z niesamowitego daru do wyszukiwania wokalnych talentów oraz budowania ich globalnej rozpoznawalności. Droga na szczyt takich znakomitości jak Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Carlos Santana oraz Janis Joplin była w ogromnej mierze zasługą jego działań. Wielcy wokaliści wielokrotnie chwalili jego bezbłędne wyczucie trendów rynkowych i biznesową intuicję. Davis przez wiele lat stał na czele fonograficznych gigantów pokroju Columbia Records czy Arista Records, trwale kształtując tym samym brzmienie współczesnej muzyki rozrywkowej.

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Dokładna przyczyna odejścia wybitnego producenta nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Najbliżsi poinformowali tylko, że słynny menedżer zmarł 22 czerwca 2026 roku w wieku 94 lat. Wiadomo z całą pewnością, że pod koniec maja trafił na nowojorski oddział szpitalny w związku z infekcją dróg oddechowych. Hospitalizacja miała charakter prewencyjny i zaledwie kilka dni później gwiazdor opuścił placówkę. Jego przedstawiciel zapewniał wówczas o profesjonalnej opiece i bezpiecznym powrocie do domu w celu pełnego wypoczynku i powrotu do zdrowia. W pierwszych dniach czerwca prasa donosiła o doskonałym samopoczuciu Clive'a oraz sprawnym przebiegu rekonwalescencji.

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Z relacji zagranicznej prasy wynika, że życie wybitnego producenta dobiegło końca w jego własnym apartamencie zlokalizowanym na nowojorskim Manhattanie.

Dla świata nasz ojciec był ikoną muzyki, której wizja, instynkt i nieustanne dążenie do doskonałości ukształtowały ścieżkę dźwiękową niezliczonych żyć. Odkrywał, był mentorem i patronem największych artystów w historii współczesnej muzyki, pozostawiając niezatarty ślad w kulturze, który przetrwa pokolenia. Dla swojej rodziny Clive był Tatą i Dziadkiem, stałą obecnością w centrum naszego życia, źródłem mądrości, siły, wsparcia i bezwarunkowej miłości. Niezależnie od tego, jak niezwykłe były jego osiągnięcia zawodowe, nigdy nie tracił z oczu tego, co najważniejsze: ludzi, których kochał. Przez każdy rozdział jego niezwykłego życia rodzina pozostawała największą dumą i najgłębszą radością Clive'a. Dzisiaj świętujemy nie tylko wybitną postać, której wpływ na zawsze odmienił muzykę, ale także człowieka, który przewodził naszej rodzinie z wdziękiem, hojnością i życzliwością. Będzie nam go bardzo brakowało, zawsze będziemy go cenić i będziemy nosić jego miłość w sobie do końca życia - Rodzina Davisów - czytamy na facebookowym profilu gwiazdora.

Kim był Clive Davis? Wybitny prawnik i zdobywca nagród Grammy

Legendarny twórca przyszedł na świat w Nowym Jorku w 1932 roku. Jego pierwotne plany zawodowe wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ ukończył studia prawnicze na prestiżowym uniwersytecie Harvard. Swoją przygodę z rynkiem fonograficznym rozpoczął na początku lat 60. ubiegłego wieku, a zaledwie parę lat po debiucie objął zaszczytne stanowisko prezesa wytwórni Columbia Records. Przez następne dziesięciolecia zbudował potężne przedsiębiorstwo i wielokrotnie triumfował na galach muzycznych, zdobywając łącznie pięć statuetek Grammy. W 2000 roku wprowadzono go do zaszczytnego panteonu sław Rock and Roll Hall of Fame. Jego śmierć zamyka niezwykle ważny rozdział w historii fonografii, a miłośnicy dźwięków na zawsze zapamiętają go jako postać absolutnie unikatową.

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