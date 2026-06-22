Nie żyje Krzysztof Dowgiałło. To on stworzył kultową balladę! Teraz został pięknie pożegnany

Nie żyje Krzysztof Dowgiałło

Nazwisko Dowgiałły na zawsze pozostanie związane z "Balladą o Janku Wiśniewskim". Utwór powstał po tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 roku na Wybrzeżu (milicja oraz wojsko strzelały do stoczniowców, w Gdyni zginęło 18 osób) i przez lata był śpiewany podczas uroczystości upamiętniających ofiary komunistycznych represji. Pieśń stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli walki o wolność i prawdę historyczną. Dowgiałło przyznał się do tego, że jest jej autorem dopiero w 1989 r.

Informację o śmierci Krzysztofa Dowgiałły przekazali politycy z Trójmiasta. We wspomnieniach podkreślano jego odwagę, niezłomność i ogromny wkład w budowanie demokratycznej Polski. Dla wielu osób Dowgiałło pozostanie przede wszystkim autorem słów, które przez dekady przypominały o ofiarach Grudnia ’70 i stały się częścią narodowej pamięci.

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Z głębokim smutkiem żegnamy Krzysztofa Dowgiałłę, świadka najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego miasta oraz człowieka, który swoimi słowami na trwałe zapisał masakrę Grudnia ’70 w pamięci pokoleń mieszkańców Gdyni. Od tamtego czasu "Ballada o Janku Wiśniewskim" stała się głosem tych, którzy nie bali się walczyć o godność, wolność i prawdę. Rodzinie i bliskim w imieniu mieszkańców Gdyni i samorządu składam wyrazy współczucia - napisała na swoim facebookowym profilu prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.

Kim był Krzysztof Dowgiałło?

Krzysztof Dowgiałło był z wykształcenia architektem. Ukończył Politechnikę Gdańską, pracował także za granicą, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji i Algierii. Jednak jego życie naznaczyła działalność opozycyjna. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajkach, które doprowadziły do narodzin Solidarności. Został członkiem władz związku na Pomorzu i aktywnie angażował się w walkę o demokratyczne zmiany.

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Za swoją działalność zapłacił wysoką cenę. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany i skazany na karę więzienia. Mimo represji nie zrezygnował z aktywności opozycyjnej. Po upadku komunizmu został posłem Sejmu X kadencji, a później wrócił do pracy zawodowej jako architekt. Był także odznaczany za zasługi dla wolnej Polski (został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski - 2007 r. oraz Krzyżem Wolności i Solidarności - 2015 r.). Działał na terenie Trójmiasta. Zmarł 21 czerwca 2026 r. w wieku 87 lat. Odszedł 9 dni przed swoimi kolejnymi urodzinami.

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