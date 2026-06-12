Żegnał miłość swojego życia. To były jedne z ostatnich publicznych chwil aktora

Janusz Michałowski należał do grona aktorów, którzy przez dekady współtworzyli historię polskiego kina, teatru i telewizji. Choć przez lata pozostawał aktywny zawodowo, z czasem coraz rzadziej pokazywał się publicznie. Ostatnie lata życia poświęcał przede wszystkim najbliższym, a jego wystąpienia na oficjalnych wydarzeniach należały do rzadkości. Jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów była obecność aktora podczas uroczystości pogrzebowych Izabelli Cywińskiej - wybitnej reżyserki, byłej minister kultury i jego życiowej partnerki.

Zobacz też: Nie żyje Janusz Michałowski. Jego role przeszły do historii

To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce

Ceremonia odbyła się w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Na miejscu pojawiło się wiele znanych postaci ze świata kultury, filmu i polityki. Wśród żałobników znaleźli się aktorzy, reżyserzy, dziennikarze oraz osoby związane z życiem publicznym.

W centrum uwagi znalazł się jednak Janusz Michałowski. Aktor, mimo podeszłego wieku i problemów zdrowotnych, postanowił osobiście pożegnać ukochaną żonę. Na uroczystość przybył na wózku inwalidzkim. Był szczelnie okryty kocem, ponieważ tego dnia panował dotkliwy mróz.

Widok aktora głęboko poruszał zgromadzonych. Mimo trudności z poruszaniem się nie zabrakło go podczas ostatniego pożegnania kobiety, z którą dzielił życie przez wiele lat. Przed wejściem do kościoła przyjmował kondolencje i wsparcie od przyjaciół oraz osób, które przyszły oddać hołd zmarłej reżyserce.

Po mszy Izabella Cywińska została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na Powązkach Wojskowych, gdzie spoczęła w Alei Zasłużonych. Dla Michałowskiego był to wyjątkowo trudny dzień i jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jego życiu. Fotografie wykonane podczas tamtej uroczystości okazały się jednymi z ostatnich publicznych zdjęć aktora.

Przez lata Janusz Michałowski zachwycał publiczność swoimi rolami w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Jednak właśnie ten obraz dla wielu pozostanie jednym z najbardziej przejmujących wspomnień związanych z aktorem.

Zobacz też: Wstrząsający widok na pogrzebie. Schorowany aktor "Plebanii" pożegnał ukochaną żonę

Zobacz naszą galerię: To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce

21

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE