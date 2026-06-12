Żegnał miłość swojego życia. To były jedne z ostatnich publicznych chwil aktora
Janusz Michałowski należał do grona aktorów, którzy przez dekady współtworzyli historię polskiego kina, teatru i telewizji. Choć przez lata pozostawał aktywny zawodowo, z czasem coraz rzadziej pokazywał się publicznie. Ostatnie lata życia poświęcał przede wszystkim najbliższym, a jego wystąpienia na oficjalnych wydarzeniach należały do rzadkości. Jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów była obecność aktora podczas uroczystości pogrzebowych Izabelli Cywińskiej - wybitnej reżyserki, byłej minister kultury i jego życiowej partnerki.
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To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce
Ceremonia odbyła się w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Na miejscu pojawiło się wiele znanych postaci ze świata kultury, filmu i polityki. Wśród żałobników znaleźli się aktorzy, reżyserzy, dziennikarze oraz osoby związane z życiem publicznym.
W centrum uwagi znalazł się jednak Janusz Michałowski. Aktor, mimo podeszłego wieku i problemów zdrowotnych, postanowił osobiście pożegnać ukochaną żonę. Na uroczystość przybył na wózku inwalidzkim. Był szczelnie okryty kocem, ponieważ tego dnia panował dotkliwy mróz.
Widok aktora głęboko poruszał zgromadzonych. Mimo trudności z poruszaniem się nie zabrakło go podczas ostatniego pożegnania kobiety, z którą dzielił życie przez wiele lat. Przed wejściem do kościoła przyjmował kondolencje i wsparcie od przyjaciół oraz osób, które przyszły oddać hołd zmarłej reżyserce.
Po mszy Izabella Cywińska została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na Powązkach Wojskowych, gdzie spoczęła w Alei Zasłużonych. Dla Michałowskiego był to wyjątkowo trudny dzień i jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jego życiu. Fotografie wykonane podczas tamtej uroczystości okazały się jednymi z ostatnich publicznych zdjęć aktora.
Przez lata Janusz Michałowski zachwycał publiczność swoimi rolami w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Jednak właśnie ten obraz dla wielu pozostanie jednym z najbardziej przejmujących wspomnień związanych z aktorem.
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Zobacz naszą galerię: To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce