To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-12 8:20

Śmierć Janusza Michałowskiego poruszyła środowisko artystyczne i widzów, którzy przez lata śledzili jego karierę. Po odejściu aktora szczególnego znaczenia nabrały fotografie wykonane podczas jego ostatniego publicznego wyjścia. Michałowski pojawił się wtedy na pogrzebie swojej ukochanej żony, Izabelli Cywińskiej. Dziś te kadry wywołują ogromne emocje.

Żegnał miłość swojego życia. To były jedne z ostatnich publicznych chwil aktora

Janusz Michałowski należał do grona aktorów, którzy przez dekady współtworzyli historię polskiego kina, teatru i telewizji. Choć przez lata pozostawał aktywny zawodowo, z czasem coraz rzadziej pokazywał się publicznie. Ostatnie lata życia poświęcał przede wszystkim najbliższym, a jego wystąpienia na oficjalnych wydarzeniach należały do rzadkości. Jednym z najważniejszych i najbardziej poruszających momentów była obecność aktora podczas uroczystości pogrzebowych Izabelli Cywińskiej - wybitnej reżyserki, byłej minister kultury i jego życiowej partnerki.

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To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce

Ceremonia odbyła się w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Na miejscu pojawiło się wiele znanych postaci ze świata kultury, filmu i polityki. Wśród żałobników znaleźli się aktorzy, reżyserzy, dziennikarze oraz osoby związane z życiem publicznym.

W centrum uwagi znalazł się jednak Janusz Michałowski. Aktor, mimo podeszłego wieku i problemów zdrowotnych, postanowił osobiście pożegnać ukochaną żonę. Na uroczystość przybył na wózku inwalidzkim. Był szczelnie okryty kocem, ponieważ tego dnia panował dotkliwy mróz.

Widok aktora głęboko poruszał zgromadzonych. Mimo trudności z poruszaniem się nie zabrakło go podczas ostatniego pożegnania kobiety, z którą dzielił życie przez wiele lat. Przed wejściem do kościoła przyjmował kondolencje i wsparcie od przyjaciół oraz osób, które przyszły oddać hołd zmarłej reżyserce.

Po mszy Izabella Cywińska została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na Powązkach Wojskowych, gdzie spoczęła w Alei Zasłużonych. Dla Michałowskiego był to wyjątkowo trudny dzień i jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jego życiu. Fotografie wykonane podczas tamtej uroczystości okazały się jednymi z ostatnich publicznych zdjęć aktora.  

Przez lata Janusz Michałowski zachwycał publiczność swoimi rolami w filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Jednak właśnie ten obraz dla wielu pozostanie jednym z najbardziej przejmujących wspomnień związanych z aktorem.

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Zobacz naszą galerię: To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce

To jedno z ostatnich zdjęć Janusza Michałowskiego. Widok chwyta za serce
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