Głośny spór o kościelne dzwony. Parafia oskarża, miasto odpiera zarzuty

Społeczność Bydgoszczy żyje obecnie sprawą nagłośnienia w świątyni pod wezwaniem Świętej Trójcy. Podczas komunikowania bieżących spraw duszpasterskich gospodarz obiektu przekazał zgromadzonym informacje o konieczności wyłączenia sprzętu, argumentując to rzekomym łamaniem przepisów określających maksymalne natężenie dźwięku. Ratusz natychmiast zareagował na te słowa i wyraźnie zaznaczył brak jakichkolwiek oficjalnych zakazów dotyczących funkcjonowania kościelnej dzwonnicy.

Z wielkim smutkiem przyjmujemy informację z Urzędu Miasta Bydgoszczy o tym, że w naszym kościele mają zamilknąć dzwony, gdyż przekraczają normy emisji dźwięku dopuszczalne w strefie miejskiej. Po ponad stu latach istnienia i używania dzwonów dołączamy do kościołów w naszym mieście, którym zakazano używania tego liturgicznego znaku. Przypominanie o Panu Bogu i o liturgii rani czyjeś uszy? – przekazał duchowny podczas ogłoszeń parafialnych 25 lipca.

Urzędnicy z bydgoskiego magistratu poczuli się wywołani do tablicy. Wystosowali komunikat, w którym wprost wskazują, że rozpowszechniane tezy o rzekomym uciszaniu świątyni całkowicie mijają się z prawdą.

Przedstawiciele samorządu zaprezentowali swoje stanowisko pod koniec ubiegłego miesiąca, a dokładnie 27 lipca. Dokument ten jasno precyzuje stanowisko urzędu, który nigdy nie narzucał lokalnym parafiom konieczności całkowitego zaprzestania używania dzwonów. Przedstawiciele władz zaznaczają, że taka sytuacja nie miała miejsca w przypadku żadnego obiektu sakralnego zlokalizowanego na terenie całego miasta.

Sytuacja z dzwonami w parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy to przykład, jak dezinformacja może rozpalić problem, którego w zasadzie nie ma. Miasto Bydgoszcz nigdy nie zakazywało żadnej parafii używania dzwonów kościelnych. Jednocześnie miasto jest zobligowane do kontrolowania poziomu emisji różnych dźwięków na terenie miasta zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska. W tym przypadku otrzymaliśmy wniosek o takie zbadanie od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wystosowaliśmy stosowną informację do księdza proboszcza. Tak naprawdę nie podejmowaliśmy jeszcze żadnych działań – było to jedynie pismo informacyjne. Informacje, które pojawiają się w mediach, jakoby miasto Bydgoszcz zakazało używania dzwonów w kościele, są absolutną nieprawdą – powiedział Radiu Eska Łukasz Krupa z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Ratusz naświetlił również chronologię zdarzeń, tłumacząc, że 8 lipca miejski Wydział Ochrony Środowiska otrzymał stosowne zawiadomienie z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Całe postępowanie ruszyło na wniosek okolicznych obywateli poirytowanych zbyt głośnym działaniem mechanizmów dźwiękowych. Zgodnie z literą prawa urzędnicy muszą teraz zweryfikować doniesienia i dokładnie przeanalizować całą zaistniałą sytuację.

Bydgoski urząd powołuje się na rozporządzenie wydane przez ministra środowiska, które ustala górną granicę hałasu dla obszarów w centrum miast w porze dziennej na poziomie 55 decybeli. Przepisy stanowią jednoznacznie, że w przypadku braku odnotowania zbyt wysokich wskaźników podczas oficjalnych pomiarów, procedura administracyjna nie zostanie nawet uruchomiona.

Instytucja miejska zwraca ponadto uwagę na fakt wystosowania zwykłego zawiadomienia do władz kościoła, w którym zasugerowano wyłącznie rozważenie opcji zminimalizowania emitowanych dźwięków przed uruchomieniem formalnych kroków. Urzędnicy dodają, że podobne praktyki funkcjonują z powodzeniem w wielu innych aglomeracjach na terenie kraju, gdzie administratorzy świątyń dobrowolnie dostosowują parametry swoich dzwonnic.

Przedstawiciele samorządu zaplanowali już kolejne działania w tej sprawie. Prezydent Bydgoszczy zamierza wysłać oficjalną prośbę do miejscowego biskupa, apelując o rzetelne informowanie wiernych o prowadzonych sprawach podczas standardowych komunikatów odczytywanych przez kapłanów po mszach.