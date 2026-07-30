To miejsce pokochali mieszkańcy. Wieczorem wygląda naprawdę wyjątkowo

W ciepły letni wieczór Park im. Andrzeja Szwalbego prezentuje się wyjątkowo. Promienie zachodzącego słońca odbijają się od przeszklonych elewacji nowego kampusu Akademii Muzycznej, a ich blask wpada również na taflę stawu, tworząc niemal pocztówkowy krajobraz. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu było to zaniedbane miejsce po dawnej cegielni.

Nowy kampus Akademii Muzycznej powstał w północnej części Bydgoszczy, na Bocianowie. Inwestycja była jedną z najbardziej wyczekiwanych w mieście i całkowicie odmieniła ten fragment Bydgoszczy. Architekci postawili na nowoczesną bryłę, która nawiązuje do muzyki. Charakterystyczna elewacja z pionowych pasów szkła i cegły przypomina klawiaturę fortepianu – z jasnymi i ciemnymi klawiszami. Efekt szczególnie dobrze widać właśnie wieczorem, gdy budynek nabiera ciepłych barw.

Jednym z największych atutów tego miejsca jest park otaczający kampus. Centralnym punktem jest zrekultywowany staw gliniankowy, wokół którego powstały szerokie alejki spacerowe, ławki, pomosty i elementy małej architektury. Nie brakuje również plenerowej sceny, na której mogą odbywać się koncerty i wydarzenia kulturalne dla nawet 250 osób.

Mało kto pamięta, że przygotowanie tego terenu wymagało ogromnych prac. Grunt oraz zbiornik wodny zostały oczyszczone i zrekultywowane. W trakcie robót z dna wyłowiono m.in. wraki samochodów, w tym kultowego Malucha i Syreny.

Choć park znajduje się tuż przy ruchliwej ulicy Kamiennej, panuje tu zaskakujący spokój. Sam budynek kampusu skutecznie tłumi hałas, tworząc przyjazną przestrzeń do odpoczynku. Wieczorem można spotkać tu spacerowiczów, rowerzystów, biegaczy i rodziny z dziećmi. Wielu zatrzymuje się nad wodą, by po prostu usiąść i podziwiać zachód słońca.

Jeśli szukacie miejsca na letni spacer w Bydgoszczy, trudno o lepszy adres. Połączenie nowoczesnej architektury, zieleni i klimatycznego oświetlenia sprawia, że nowy kampus Akademii Muzycznej oraz Park im. Andrzeja Szwalbego już dziś należą do najciekawszych i najbardziej fotogenicznych zakątków miasta.