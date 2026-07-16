Dwie 15-latki przepadły bez śladu. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach!

Policjanci z Bydgoszczy prowadzą poszukiwania dwóch nastolatek, które zaginęły w ostatnich dniach. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy widzieli dziewczęta lub wiedzą, gdzie mogą przebywać.

Poszukiwana jest 15-letnia Lena Paczewska. Jak informuje Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny, dziewczyna 15 lipca około godziny 18.00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Miała wybrać się z koleżanką do kina Cinema City. Do tej pory nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Lena ma około 160 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, czarne włosy sięgające za ramiona oraz piwne oczy. W chwili zaginięcia ubrana była w granatowe spodnie dresowe i koszulkę, której koloru nie udało się ustalić.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu Leny Paczewskiej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerami 47 751 15 59, 47 751 15 60 lub pod numerem alarmowym 112.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Policjanci poszukują także 15-letniej Darii Sotnyk. Sprawę prowadzi Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście. Nastolatka nie wróciła do domu od 11 lipca. Ostatni kontakt telefoniczny z córką jej matka miała 15 lipca o godzinie 10.27.

Daria ma około 165 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem ozdobionym metalowymi obręczami, szaro-zielone jeansy oraz długie czarne buty typu trampki. Możliwe, że ma przy sobie telefon komórkowy marki iPhone.

Z kolei wszelkie informacje dotyczące miejsca pobytu Darii Sotnyk należy przekazywać do Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub również dzwoniąc pod numer 112. Policjanci podkreślają, że każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia obu nastolatek.

Autor: BCZK/ Materiały prasowe