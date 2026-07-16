Pogoda w Bydgoszczy: 17-19 lipca

Mieszkańcy Bydgoszczy w trakcie najbliższego weekendu odczują dużą zmianę w pogodzie. Początek zapowiada się upalnie, ale już kolejne dni przyniosą wyraźnie niższe temperatury i zupełnie inną aurę. Piątek będzie najcieplejszym dniem, jednak już od soboty wartości na termometrach znacząco spadną.

Piątek z upałem, ale i chmurami

Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 34 stopni Celsjusza. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie 20°C. Mimo wysokiej temperatury, słońce może mieć problem z przebiciem się przez chmury. Prognozowane jest duże zachmurzenie, a do tego mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość sięgnie około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie i deszcz

Już w sobotę, 18 lipca, aura zmieni się diametralnie. Nadejdzie zapowiadane ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do około 26 stopni. To aż o 8 stopni mniej niż dzień wcześniej. Noc będzie również znacznie chłodniejsza, z temperaturą w okolicach 17°C. Tego dnia w Bydgoszczy prognozowane są słabe opady deszczu. Wyraźnie odczuwalny będzie też wiatr, którego prędkość wzrośnie do blisko 5 m/s.

Niedziela już bez deszczu, ale wciąż chłodna

Niedziela, 19 lipca, przyniesie stabilizację, ale na niższym poziomie temperatur. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie, co czyni ten dzień najchłodniejszym w weekendowym zestawieniu. Nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 17°C. Dobrą wiadomością jest brak opadów – niedziela zapowiada się sucho. Niebo pozostanie jednak w większości zachmurzone. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3-4 m/s.

Weekend w Bydgoszczy. Jak spędzić czas?

Zmienna pogoda może wpłynąć na weekendowe plany. Piątkowy upał, mimo chmur, może jeszcze zachęcać do szukania ochłody nad wodą lub w klimatyzowanych miejscach. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota to lepszy moment na aktywności pod dachem, takie jak wizyta w kinie, galerii sztuki czy spotkania w kawiarniach. Niedziela, choć chłodna, będzie już bezdeszczowa, co stworzy okazję do spaceru po parku lub wycieczki rowerowej, na którą warto się jednak cieplej ubrać.

Dane pogodowe: OpenWeather