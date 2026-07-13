Pożar domu w Kujawsko-Pomorskiem! Właściciel w ostatniej chwili uratował dwa psy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-13 20:12

Dramatyczne chwile w Nicwałdzie w powiecie grudziądzkim! Na terenie jednego z domów jednorodzinnych wybuchł groźny pożar. Ogień szybko objął jedno z pomieszczeń. Jeszcze przed przyjazdem strażaków właściciel budynku zdołał wyprowadzić z płonącego domu swoje dwa psy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Szczegóły poniżej.

  • Dramatyczny pożar wybuchł w domu jednorodzinnym w Nicwałdzie, gdzie ogień szybko strawił jedno z pomieszczeń.
  • Właściciel budynku wykazał się niezwykłą odwagą, ratując z płomieni swoje dwa psy, zanim na miejsce dotarły służby.
  • Na szczęście, mimo groźnego zdarzenia, nikt nie ucierpiał, a czworonogi czują się dobrze po akcji ratunkowej.
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Groźny Pożar nieopodal Grudziądza. Właściciel zdążył uratować swoje psy

Jak podaje „Gazeta Pomorska” do zdarzenia doszło w sobotę po południu w miejscowości Nicwałd. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży pożarnej o godz. 15.59. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu oraz druhów z OSP Gruta, OSP Salno i OSP Plemięta.

Zanim na miejsce dotarły służby, właściciel domu zdołał ewakuować z budynku dwa psy. Zwierzętom udzielono pomocy. Jak przekazali strażacy, oba czworonogi czują się dobrze.

Ogień zniszczył jedno z pomieszczeń

Po przyjeździe strażacy zabezpieczyli teren i natychmiast rozpoczęli akcję gaśniczą. Choć pożar wyglądał bardzo groźnie, nikomu nic się nie stało. W wyniku pożaru i działania wysokiej temperatury poważnie zniszczone zostało jedno z pomieszczeń w budynku. Okoliczności wybuchu ognia będą wyjaśniane.

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