Ratownicy będą bezpieczniejsi podczas interwencji. Teraz będą chronić ich specjalne kamizelki!

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-07-15 14:00

Medycy z województwa kujawsko-pomorskiego zyskali właśnie kluczowe zabezpieczenie na wypadek agresji pacjentów. Do karetek w całym regionie, jak informuje Radio Eska, trafiły specjalne kamizelki nożoodporne. Ważący około dwóch kilogramów sprzęt ma stanowić tarczę chroniącą personel pogotowia podczas najtrudniejszych wyjazdów.

W związku z narastającą falą ataków na personel medyczny, ambulanse operujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostały doposażone w specjalistyczne kamizelki nożoodporne. Z relacji Radia Eska wynika, że nowy sprzęt ma zapewnić bezpieczeństwo medykom udającym się na wezwania o podwyższonym stopniu ryzyka, w których istnieje realne niebezpieczeństwo napaści z użyciem ostrego narzędzia.

Warto podkreślić, że kamizelki nie są przypisane do poszczególnych medyków. Stanowią one stały element wyposażenia każdego pojazdu ratunkowego, dzięki czemu w momencie zagrożenia może z nich skorzystać cała aktualnie dyżurująca w karetce załoga.

Zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały łącznie ponad 240 nożoodpornych kamizelek.

Kamizelki chronią najważniejsze narządy w klatce piersiowej – płuca i serce. Dzięki nim będziemy czuć się znacznie bezpieczniej podczas takich interwencji. W magazynie przekazujemy je wszystkim dysponentom ratownictwa medycznego w naszym województwie. Większość z nich już je odebrała, a w naszych ambulansach kamizelki są już na wyposażeniu – wyjaśnia Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.

Dłoń z nożem wycelowanym w czarną kamizelkę ratownika. O nowych zabezpieczeniach medyków przeczytasz na SE.
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Jeśli ambulans jest dwuosobowy, znajdują się w nim dwie kamizelki. Jeżeli trzyosobowy – trzy. Zawsze będą pod ręką i w każdej chwili będzie można je założyć przed wejściem do strefy zagrożenia – dodaje Wiśniewski.

Inwestycja w tego typu sprzęt to bezpośrednia reakcja na narastającą agresję wobec medyków. W minionym roku w Polsce doszło do dwóch śmiertelnych napaści z użyciem noża – zginął lekarz zaatakowany na terenie placówki oraz ratownik medyczny, którego ugodzono w trakcie udzielania pomocy w mieszkaniu pacjenta. Wdrożenie pancerzy ochronnych ma podnieść poziom bezpieczeństwa tych, którzy każdego dnia na pierwszej linii frontu ratują ludzkie życie.

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