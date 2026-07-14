Ściana kamienicy nagle runęła. Mieszkańcy nadal żyją w niepewności. "Przecież to wszystko może runąć"

Zaledwie kilka dni po dramatycznym incydencie, podczas którego zawalił się fragment ściany w bydgoskiej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, wciąż trwają intensywne działania zabezpieczające. Z informacji przekazanych przez Radio Eska wynika, że decydujące znaczenie będzie miała wizytacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowana na wtorek, 14 lipca.

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To właśnie po zakończeniu tej procedury zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące ewentualnego dopuszczenia fragmentu obiektu do ponownego użytku.

Przewidziana jest kolejna kontrola nadzoru budowlanego i będzie podejmowana decyzja odnośnie przywrócenia do użytkowania części kamienicy. Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie plus oficyny – powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Magdalena Mikołajska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. A lokatorzy nad miejscem osunięcia? Nie – podkreśliła inspektor.

Niestety, nie każdy z ewakuowanych lokatorów będzie mógł liczyć na pozytywne wieści w tej sprawie.

Obecnie teren wokół gmachu jest szczelnie odgrodzony, a wejście zostało zasłonięte płytami i wzmocnione solidnymi, drewnianymi stemplami. Takie kroki podjęto po to, by skutecznie zablokować możliwość wejścia do środka osobom nieuprawnionym.

Niepewność co do stabilności budynku udziela się także okolicznym sąsiadom, którzy z obawą przyglądają się sytuacji.

Wypowiadający się na antenie Radia Eska świadek przyznał, że sytuacja wygląda bardzo groźnie, a zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające, co rodzi lęk przed całkowitym zawaleniem się konstrukcji. Mężczyzna współczuł też ewakuowanym osobom, które musiały w pośpiechu opuścić swój dobytek, nie wiedząc, co zabrać i gdzie szukać schronienia, co nazwał prawdziwą tragedią.

Ściana osunęła się podczas remontu

Groźny incydent miał miejsce w czwartek, 9 lipca, podczas trwających prac modernizacyjnych przy ulicy Sienkiewicza. Nagłe pęknięcie i osunięcie się fragmentu muru wywołało natychmiastową reakcję służb ratunkowych, które musiały błyskawicznie przeprowadzić ewakuację zagrożonego budynku.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Arkadiusz Łojewski, przekazał Radiu Eska, że w trosce o bezpieczeństwo z kamienicy wyprowadzono wówczas łącznie dziewięcioro mieszkańców.

Przyszłość ewakuowanych osób uzależniona jest od wyników nadchodzącej inspekcji, która wykaże, czy bezpieczny powrót będzie możliwy dla części z nich, czy też obiekt będzie wymagał przeprowadzenia dalszych, skomplikowanych prac wzmacniających.