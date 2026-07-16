Autobus nagle stanął w ogniu! Pasażerka i kierowca uciekli w ostatniej chwili

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 16 lipca, około godziny 7.00 przy skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Rejewskiego w Bydgoszczy. Jak informują strażacy, zapalił się autobus. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił i mimo sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej pojazd doszczętnie spłonął.

Na szczęście w chwili wybuchu pożaru autobusem podróżowała tylko jedna pasażerka. Zarówno ona, jak i kierowca zdołali opuścić pojazd jeszcze przed przyjazdem służb. Nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu pracowali strażacy, którzy ugasili płomienie i zabezpieczyli teren. W rejonie skrzyżowania wystąpiły utrudnienia w ruchu.

Jak podaje Bydgoszcz 998, ogień pojawił się w komorze silnika. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną pożaru mogła być awaria techniczna, jednak na ostateczne ustalenia będzie trzeba poczekać.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. To oni ustalą, co doprowadziło do pożaru autobusu.