Powrót mody na działki. Dziś można znaleźć na nich niemal wszystko… nawet zamek!

Jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z latami 90. i początkiem XXI wieku. Dziś widać jednak wyraźnie, że moda na działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wróciła. Duży wpływ miała na to pandemia COVID-19 oraz rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia i poszukiwaniem niedrogich sposobów na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w okresie obostrzeń, obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz ograniczonego dostępu do wielu atrakcji.

Zainteresowanie działkami rekreacyjnymi od tamtego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak wynika z danych Otodom Analytics, od 2022 roku w Polsce wzrosła liczba ofert sprzedaży takich nieruchomości, a wraz z nią poszły w górę także ich ceny.

Na polskich ogródkach działkowych można dziś znaleźć nowoczesne domki, szklarnie, miejsca do uprawy warzyw i owoców, baseny, a pod Bydgoszczą… nawet zamek! Powstał w połowie lat 90. XX wieku w Żurczynie przy ulicy Zamkowej, prawdopodobnie na wzór niemieckiego pałacu Drachenburg – arystokratycznej rezydencji wzniesionej w latach 1882–1884 dla Stephana von Sartera, syna karczmarza z Bonn. Budowla w Żurczynie ma witraże, fosę i most zwodzony. Co ciekawe, od kilku lat jest wystawiona na sprzedaż.

Ten zamek skrywa wiele niespodzianek. Można go kupić za 85 tysięcy złotych!

Nietypowa nieruchomość została wystawiona na sprzedaż za 85 tysięcy złotych. Zamek stoi na 350-metrowej działce ROD w Żurczynie i najprawdopodobniej jest jedyną taką budowlą na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w całej Polsce!

Budowla powstała w 1995 roku i została wykonany z cegły. Wokół niej znajduje się murowana fosa, a do jednego z dwóch wejść prowadzi prawdziwy most zwodzony. Charakterystycznym elementem są również kolorowe witraże oraz duży taras urządzony na dachu, który został wyremontowany w ubiegłym roku.

W środku przygotowano wszystko, czego można oczekiwać od letniskowego domku – choć w zdecydowanie bardziej oryginalnym wydaniu. Do dyspozycji przyszłego właściciela jest przestronny salon z możliwością ogrzewania kominkiem, duża kuchnia wyposażona w pięciopalnikową płytę, łazienka z wanną i prysznicem oraz pomieszczenie gospodarcze. Jedną z największych ciekawostek jest niewielka „winda”, którą z kuchni można zjechać do niższej kondygnacji.

Na tym jednak nie koniec. Pod budynkiem znajduje się piwnica z bramą wjazdową, a na działce przygotowano także murowany grill, domek na drzewie i dwa niewielkie baseny wyłożone kafelkami. Całość jest ogrodzona, a teren ogrodów monitorowany. Według ogłoszenia roczne opłaty wynoszą około 700 zł, a wyposażenie pozostaje w cenie nieruchomości.

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