Jakie kosmetyki warto zabrać na wakacje? Pielęgnacja stworzona do podróży

Są rzeczy, z których trudno zrezygnować nawet podczas krótkiego wyjazdu. Dla wielu z nas należą do nich codzienne rytuały pielęgnacyjne – ten sam szampon, ulubiona odżywka czy kosmetyki, które sprawiają, że włosy wyglądają dobrze niezależnie od miejsca, w którym budzimy się rano.

Marka Anwen od lat specjalizuje się w świadomej pielęgnacji włosów i słynie z tworzenia kosmetyków odpowiadających na różnorodne potrzeby pasm i skóry głowy. Tym razem swoje eksperckie podejście zamknęła w kompaktowych formatach 100 ml, które bez problemu zmieszczą się do walizki, bagażu podręcznego czy plażowej torby. Nowa linia DELICIOUS TRAVEL SIZE została oparta także na idei przywoływania letnich wspomnień. Charakterystyczny zapach pistacji i gardenii przewija się przez całą linię, tworząc spójną historię inspirowaną wakacyjną beztroską. Kosmetyki mają nie tylko pielęgnować włosy i skórę, ale również przywoływać emocje związane z podróżami, słońcem i chwilami odpoczynku. To z pewnością będzie hit tego lata!

Nawilżający szampon DELICIOUS TRAVEL SET, Pistachio & Gardenia

Podróże często oznaczają zmianę klimatu, twardą wodę, słońce czy klimatyzację. Nawilżający szampon został stworzony z myślą o codziennym oczyszczaniu bez przesuszania skóry głowy i włosów. Delikatnie myje, dobrze się pieni i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia nawet przy częstym stosowaniu. Formuła została wzbogacona o ekstrakty z alg bogate w minerały i witaminy o działaniu rewitalizującym oraz betainę, która pomaga nawilżać, zwiększa elastyczność włosów i koi skórę głowy. Pochodna skrobi ziemniaczanej wygładza włosy, ułatwia rozczesywanie i nadaje połysk.

Odżywka regenerująca DELICIOUS TRAVEL SET, Pistachio & Gardenia

Idealna dla włosów, które potrzebują wygładzenia, miękkości i regeneracji – szczególnie po ekspozycji na słońce, wiatr czy słoną wodę. Ekstrakty z owoców mango, papai i ananasa, oraz betaina i fruktoza wspierają nawilżenie włosów, działają antyoksydacyjnie. Olej z pestek winogron i lekkie silikony tworzą ochronny film, który wygładza, nadaje połysk i uelastycznia pasma. Dodatkowo hydrolizowane proteiny z kiełków pszenicy odbudowują i wzmacniają strukturę włosów, przywracając im zdrowy wygląd.

Wygładzająca mgiełka z filtrami UV

Kosmetyk stworzony do ochrony włosów podczas ekspozycji na słońce. Wygładza, ogranicza puszenie i pomaga chronić pasma przed czynnikami zewnętrznymi. Fotostabilne filtry UVA i UVB wspierają ochronę włosów przed promieniowaniem słonecznym, lekkie silikony wygładzają i chronią włosy bez obciążenia a sok z aloesu pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia włosów.

Teksturyzująca mgiełka z solą morską – DELICIOUS TRAVEL SET

Letni must-have. Przeznaczona do tworzenia naturalnych fal, zwiększania objętości i podkreślania skrętu włosów. Formuła oparta na soli morskiej nadaje teksturę i efekt plażowych fal, a ekstrakty z siemienia lnianego i nasion chia intensywnie nawilżają i uelastyczniają włosy. Kompleks wielocukrów pozyskiwany z migdałów i prawoślazu lekarskiego wygładza i nadaje połysk.

Żel pod prysznic – DELICIOUS TRAVEL SET

Ten żel pod prysznic zamienia codzienną pielęgnację w rytuał przyjemności. Ekstrakt z owoców mango, papai i ananasa w połączeniu z kojącym aloesem sprawiają, że skóra staje się gładka i promienna. Pantenol oraz lipidy wspierają barierę ochronną skóry.

Podróż to nie tylko zmiana miejsca. To również drobne rytuały, które pomagają poczuć się dobrze niezależnie od tego, czy spędzamy weekend w europejskiej stolicy, kilka dni nad morzem czy wakacje na drugim końcu świata. Spakuj swoje ulubione kosmetyki Anwen w wersji travel size i ciesz się każdą chwilą!

Autor: Anwen/ Materiały prasowe

Autor: Anwen/ Materiały prasowe