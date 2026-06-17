Mocne uderzenie we Władimira Putina! "Najlepszy moment". O co chodzi?!

- Zgromadzeni we Francji liderzy najpotężniejszych gospodarek świata zadeklarowali pełną solidarność z Kijowem, zapowiadając jednocześnie stanowcze uderzenie w kremlowskie finanse.

- Planowane restrykcje obejmą między innymi bardzo zyskowny handel surowcami energetycznymi, co bezpośrednio osłabi możliwości militarne agresora na froncie.

- Ważnym elementem układanki okazuje się niedawny kompromis wypracowany przez stronę amerykańską z Teheranem oraz kuluarowe negocjacje dotyczące dostaw nowoczesnego sprzętu wojskowego.

10

Szczyt G7 wymierzony w politykę Władimira Putina

W środę, 17 czerwca, politycy uczestniczący w spotkaniu grupy G7 zapowiedzieli zdecydowane kroki wobec Moskwy. W dokumencie przyjętym we francuskim Evian-les-Bains ogłosili, że są „zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i zgodzili się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską". Przywódcy zadeklarowali swoje zaangażowanie w niesienie pomocy. W oficjalnym komunikacie można przeczytać: „My, przywódcy G7 jesteśmy zjednoczeni w naszym niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Potwierdzamy naszą solidarność z mieszkańcami Ukrainy, którzy cierpią z powodu ataków na infrastrukturę krytyczną i dziedzictwo kulturowe". Zgromadzeni przywódcy zapowiedzieli konsekwentne realizowanie dotychczasowej strategii wsparcia.

Wołodymyr Zełenski może liczyć na wsparcie po sukcesach frontowych

Uczestnicy francuskich rozmów doszli do wniosku, że ukraińskie siły zbrojne zanotowały ostatnio wyraźne sukcesy operacyjne, co tworzy idealną okazję do zintensyfikowania działań obronnych. Reprezentanci państw otwarcie zadeklarowali: „Zobowiązujemy się do zwiększenia presji na gospodarkę wojenną Rosji. W tym kontekście wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu". Politycy zauważyli również, że obecna sytuacja geopolityczna sprzyja takim decyzjom, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wynegocjował z irańskimi władzami warunki przywrócenia żeglugi w rejonie cieśniny Ormuz.

Amerykańska administracja poparła ustalenia sojuszników we wtorek wieczorem. Tego samego dnia doszło do bezpośredniego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przekazał później mediom, że podczas kuluarowych rozmów na terytorium Francji poruszono kwestię przekazania zgody na wytwarzanie nowoczesnych systemów antybalistycznych, ponieważ obecne potrzeby wojskowe zdecydowanie przekraczają moce przerobowe fabryk w Stanach Zjednoczonych.