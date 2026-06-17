Stwórz makijaż na własnych zasadach dzięki innowacyjnym różom oraz ikonicznemu bronzerowi

NOWY RÓŻ SKINFINISH COLOURSTRUCK BLUSH

Policzki wyglądają wyjątkowo po aplikacji tego pudrowego, zapewniającego efekt rozmycia, różu, który ma 12-godzinną trwałość, piękny kolor, łatwo można go stopniowo budować oraz blendować. Wyselekcjonowana przez makijażystów kolekcja aż 29 ikonicznych odcieni zainspirowanych kolorami pomadek, w tym Velvet Teddy, Candy Yum-Yum i Thanks, It’s M·A·C! dostępna jest w naturalnie matowych i lśniących wykończeniach. Mocno napigmentowana, innowacyjna formuła zapewnia na twarzy i policzkach wyrazisty kolor, łatwo się blenduje, stopniowo budując efekt, dzięki lekkiej, jedwabistej teksturze.

„Dzięki różowi Skinfinish Colourstruck Blush policzki zyskują piękny wygląd i to przy pełnym zachowaniu kontroli” - mówi Chantel Miller, Global Director of Artistry. „Mocno napigmentowana formuła jest jednocześnie łatwa w aplikacji, dlatego możesz przy jej użyciu uzyskać zarówno delikatny efekt rozmycia, jak i bardziej wyrazistą wersję makijażu. Bez względu na to, czy aplikujesz go na szczycie kości policzkowych, wzdłuż nosa lub

Autor: MAC/ Materiały prasowe

NOWY ROZŚWIETLAJĄCY BRONZER W PŁYNIE STROBE BEAM BRONZELIGHTER

Uchwyć światło dzięki naszemu rozświetlającemu bronzerowi w płynie. Wyjątkowa płynna formuła z łatwością buduje stopniowy efekt, aby delikatnie podkreślać kształt twarzy i natychmiast ją rozświetlić, zapewniając naturalny blask muśniętej słońcem skóry. Produkt dostępny jest w 6 zainspirowanych kolorystyką złotej godziny odcieniach: promiennych, iskrzących się opalizującymi drobinkami, które oferują skąpany w słonecznych promieniach, odbijający światło kolor. Uniwersalny i łatwy w blendowaniu, bronzer ten jest wyjątkową innowacją i zapewnia wspaniały kolor w oczekiwanym stopniu intensywności, a także dobrze łączy się z innymi formułami pudrowymi oraz płynnymi, aby rozświetlać, konturować lub ocieplać kolor cery słonecznym blaskiem.

„W bronzerze Strobe Beam Bronzelighter podoba mi się to, jak dodaje skórze ciepły kolor i blask, nie obciążając jej” - mówi Romero Jennings, Global Director of Artistry. „Można go używać solo lub w połączeniu z produktami o formule pudrowej albo płynnej, w zależności od looku, jaki pragniemy uzyskać. Oprócz tego zawsze się łatwo blenduje, dzięki czemu jesteśmy w stanie zbudować efekt koloru i blasku dokładnie w tych miejscach, w których chcemy”.

Autor: MAC/ Materiały prasowe

PUDER BRĄZUJĄCY SKINFINISH SUNSTRUCK BRONZER

Wraz z naszym pudrem brązującym osiągniesz efekt muśniętej słońcem skóry. W wielowymiarowej promiennej wersji dodaje cerze ciepła i blasku, a drugiej z lekko rozmytym efektem wykończenia zapewnia skórze pełny głębi ciepły odcień. Dostępny w 15 wybranych przez makijażystów pięknych kolorach, łatwy w blendowaniu i budowaniu bardziej wyrazistego rezultatu kremowy puder poprawi naturalny koloryt skóry. Formuła o 24-godzinnej trwałości jest odporna na wodę, pot i wilgoć.

„Tego ikonicznego pudru brązującego nie może zabraknąć w moim kuferku, ponieważ dzięki niemu zawsze mogę wyczarować atmosferę lata” - mówi Romero Jennings, Global Director of Artistry. „Łatwo można nim budować pożądany efekt, który utrzyma się przez cały dzień, a kiedy nakładam go pędzlem 143S Bronzer Fan Brush, cieniowanie jest niezwykłe łatwe i precyzyjne”.